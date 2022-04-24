Rusların batan gemisi Moskva hakkında dünyayı alarma geçiren iddia: Rusya ölen gemicilerin değil nükleer başlıklı füzelerin peşinde

UKRAYNA: İZİN ALSINLAR

Kiev yönetimi ise Ukrayna'nın ekonomik çıkar bölgesinde batan Rusya donanmasına ait 'Moskova' kruvazörü enkazını milli tarihi servet ilan etti. Rusya'nın Ukrayna yönetimi izni olmaksızın enkaz bölgesinde çalışmalar yapılamayacağını UNESCO aracılığıyla Moskova'ya iletildi. Dipte yapılacak tüm çalışmaların Kiev tarafından yasadışı sayılacağı belirtildi.

OLAY ESRARINI KORUYOR

-Rusya'nın Karadeniz donanmasının amiral gemisi 'Moskova'nın batmasıyla ilgili esrar perdesi aralanmış değil. Ukrayna tarafı geminin 14 Nisan tarihinde Rus gemisine yönelik karadan atılan iki "Neptün" füzesiyle vurularak batırıldığını iddia etmişti.

-Rusya Savunma Bakanlığı ise füze saldırısını kabul etmeyerek gemide fırtına esnasında çıkan yangında mühimmatın infilak etmesi sonucu büyük zarara gördüğünü ve ertesi gün Sivastopol limanına halatlarla çekilmek istenirken su alarak battığını ilen etmişti.

-Savaş gemisinde meydana gelen can kaybı bir hafta boyunca sır olarak tutulduktan sonra Rus tarafı önceki gün gemide bir denizcinin hayatını kaybettiğini, 27 denizcinin de kayıp sayıldığını duyurdu. Ukrayna tarafı ise batan gemiden en az 100 Rus denizcinin öldüğünü iddia etmişti.