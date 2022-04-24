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Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor! Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev öldüler mi öldürüldüler mi?

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş ikinci ayına yaklaşırken Rus oligarklara Batı tarafından uygulanan yaptırım büyük kayıplara yol açmıştı. Yaptırımlar bir kenara dursun iki ismin ölümü dünyaca en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev... Aileleriyle birlikte sır bir şekilde ölü bulundular.

24.04.2022 08:44 - Son Güncelleme: 24.04.2022 08:44
Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor! Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev öldüler mi öldürüldüler mi?

İspanya'nın Girona kentinde yaşayan Sergey Protosenya ve Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Vladislav Avayev'in, eşlerini ve çocuklarını öldürüp ardından intihar ettikleri öne sürüldü.

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Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor! Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev öldüler mi öldürüldüler mi?

'HARİKA BİR BABAYDI'
Rus işadamı Sergey Protosenya (55), İspanya'nın Katalonya bölgesine bağlı Lloret de Mar kasabasındaki villasında, salı günü eşi Natalia (33) ve kızı Maria (18) ile birlikte ölü bulundu.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor! Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev öldüler mi öldürüldüler mi?

Olay yerinde bıçak ve balta ele geçirilirken, Protosenya'nın önce ailesini daha sonra kendisini öldürdüğü iddia edildi. İspanyol televizyonu Telecinco'ya göre Rus iş adamı kendisini asarak intihar etti. Ancak olay yerinde herhangi bir not ya da intihar mektubu bulunamadı.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor! Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev öldüler mi öldürüldüler mi?

SERVETİ 440 MİLYON DOLAR
Sergey Protosenya'nın 1997-2015 yılları arasında başında olduğu Rus doğalgaz şirketi Novatek'ten yapılan açıklamada, Protosenya'nın "harika bir aile babası" olduğu ve ölümünde şüphe olabileceği belirtildi. İspanyol La Vanguardia gazetesine göre, ölümü sırasında emeklilik hayatı süren Sergey Protosenya'nın kişisel serveti yaklaşık 440 milyon dolardı.

Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor! Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev öldüler mi öldürüldüler mi?

PUTİN'E YAKIN İSİMLER
Bu olaydan bir gün önce ise Rus enerji endüstrisi ile bağlantılı Vladislav Avayev (51), karısı Yelena (47) ve kızları Maria (13) Moskova'daki evlerinde ölü bulundu. Gazprombank'ın eski başkanı olan Avayev ile ailesinin silahla öldürüldüğü belirtildi.

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