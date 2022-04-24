Dünya Rus oligarkların sır ölümünü konuşuyor! Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev öldüler mi öldürüldüler mi?

Olay yerinde bıçak ve balta ele geçirilirken, Protosenya'nın önce ailesini daha sonra kendisini öldürdüğü iddia edildi. İspanyol televizyonu Telecinco'ya göre Rus iş adamı kendisini asarak intihar etti. Ancak olay yerinde herhangi bir not ya da intihar mektubu bulunamadı.