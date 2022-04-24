Koronavirüsten sonra yeni salgın alarmı! 11 ülkede görüldü DSÖ açıklama yaptı! Gizemli hepatit nedir, belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklama endişelere neden oldu. Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiği açıklanırken hastalığın koronavirüs ile bağlantılı olduğunu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan son verileri paylaşıldı. Gizemli hepatit virüsünün belirtileri hakkında detaylar paylaşıldı. İşte haberin detayları...