Koronavirüsten sonra yeni salgın alarmı! 11 ülkede görüldü DSÖ açıklama yaptı! Gizemli hepatit nedir, belirtileri nelerdir?
Dünya koronavirüs salgıyla 3 seneyi aşkın süredir savaşırken yeni salgın kabusu ülkeleri alarma geçirdi. Şu ana kadar 11 ülkede görülen "gizemli hepatit" vakası genellikle 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görüldü. DSÖ virüsün nasıl bulaştığını ve belirtilerini açıkladı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklama endişelere neden oldu. Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiği açıklanırken hastalığın koronavirüs ile bağlantılı olduğunu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan son verileri paylaşıldı. Gizemli hepatit virüsünün belirtileri hakkında detaylar paylaşıldı. İşte haberin detayları...
AVRUPA'DA YAYILIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.
17 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.
BELİRTİLERİ NELER?
Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Kovid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.