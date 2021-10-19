Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye’ye seyahati yasaklansın

Türk erkeklerinin, yalnız kadınları alkolle sarhoş etmeye çalışarak kullanmalarıyla ünlendiklerini belirten Milonov, "Çoğu zaman birçok Rus kadını, kendilerini baştan çıkaran Türk erkeklerine yenik düşerek kullanıldığını anlamıyor. Büyük aşktan sonra doğan çocuk, bu Türk paşasının malı oluyor. Anne ise tüm haklarından mahrum ediliyor." diye konuştu.