Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye'ye seyahati yasaklansın
Rus turistlerin gözde olan Türkiye, pandemi sürecinde de turist akınına uğradı. Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesinden ise rahatsız olan birileri var. Türk erkeklerinin yalnız olan Rus kadınlarını baştan çıkardığını söyleyen Rus vekil Vitaly Milonov, 'bekar kadınların Türkiye'ye seyahati yasaklansın' dedi.
19.10.2021 18:56
- Son Güncelleme: 19.10.2021 18:56
Birleşik Rusya Partisi'nin St. Petersburg Milletvekili Vitaly Milonov, ülkedeki bekar Rus kadınların Türkiye tatili hakkında bir öneride bulundu.
Türk erkeklerinin, yalnız kadınları alkolle sarhoş etmeye çalışarak kullanmalarıyla ünlendiklerini belirten Milonov, "Çoğu zaman birçok Rus kadını, kendilerini baştan çıkaran Türk erkeklerine yenik düşerek kullanıldığını anlamıyor. Büyük aşktan sonra doğan çocuk, bu Türk paşasının malı oluyor. Anne ise tüm haklarından mahrum ediliyor." diye konuştu.