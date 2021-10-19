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Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye'ye seyahati yasaklansın

Rus turistlerin gözde olan Türkiye, pandemi sürecinde de turist akınına uğradı. Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesinden ise rahatsız olan birileri var. Türk erkeklerinin yalnız olan Rus kadınlarını baştan çıkardığını söyleyen Rus vekil Vitaly Milonov, 'bekar kadınların Türkiye'ye seyahati yasaklansın' dedi.

19.10.2021 18:56 - Son Güncelleme: 19.10.2021 18:56
Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye’ye seyahati yasaklansın

Birleşik Rusya Partisi'nin St. Petersburg Milletvekili Vitaly Milonov, ülkedeki bekar Rus kadınların Türkiye tatili hakkında bir öneride bulundu.

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Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye’ye seyahati yasaklansın

Ülkede yayın yapan "Govorit Moskva" radyosunda yaptığı konuşmada, evli olmayan Rus kadınlarının Türkiye'ye tatile gitmemesi gerektiğini söyleyen Rus milletvekili, bu önerisini Türk erkekleri suçlayarak savundu.

Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye’ye seyahati yasaklansın

Türk erkeklerinin, yalnız kadınları alkolle sarhoş etmeye çalışarak kullanmalarıyla ünlendiklerini belirten Milonov, "Çoğu zaman birçok Rus kadını, kendilerini baştan çıkaran Türk erkeklerine yenik düşerek kullanıldığını anlamıyor. Büyük aşktan sonra doğan çocuk, bu Türk paşasının malı oluyor. Anne ise tüm haklarından mahrum ediliyor." diye konuştu.

Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye’ye seyahati yasaklansın

Milletvekili, bu tür aşk hikayeleri hakkında birçok şikayet aldıklarına işaret ederken, evli olmayan Rus kadınların Türkiye'ye seyahat etmesinin yasaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rus vekilden ilginç öneri: Bekar kadınların Türkiye’ye seyahati yasaklansın
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