İsrail’den insanlık dışı müdahale! Kadın ve çocuklara sert müdahale

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilerle plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ettiği belirtildi.