İsrail'den insanlık dışı müdahale! Kadın ve çocuklara sert müdahale
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilere müdahalesinde 17 kişi yaralandı. Kadın ve çocuk ayırmaksızın insalık dışı müdahale eden İsrail polisinin gaddarlığı böyle karelendi.
20.10.2021 00:39
- Son Güncelleme: 20.10.2021 00:39
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilerle plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ettiği belirtildi.
İsrail polisi, öğleden sonra Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir bölgesinin tamamında Filistinli gençlere müdahale etmiş, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkmıştı.
Öte yandan insan hakları savunucusu avukat Nasır el-Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Şam Kapısı çevresinde çıkan olaylarda 15 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını söyledi.