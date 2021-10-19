Türk düşmanı, Yunan dostu medyadan aynı manşet! Türkiye'ye skandal suçlamalar! Sisi, Miçotakis ve Anastasiadis...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sürekli olarak farklı ülkelerle anlaşma yaparak yanına çekmeye çalışan Yunanistan'daki üçlü zirvede Sisi, Miçotakis ve Anastasiadis bir araya geldi. Başbakan Miçotakis Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaparken Yunan medyası ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının arttığı dönemde gerçekleşen zirvenin zamanlamasına vurgu yapıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'ın darbeyle işbaşına gelen lideri Abdulfettah Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile Maksimos Sarayı'nda bir araya geldi.
Atina'daki ilk randevu, Miçotakis ve Sisi arasındaydı. Sisi ile buluşmasında Türkiye'yi suçlayarak Ankara'nın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir rol üstlendiğini ileri süren Yunan Başbakan Miçotakis, özellikle savunma ve enerji alanlarındaki işbirliğini görüşeceklerini söyledi.
Yunan medyası, Miçotakis'in Sisi'ye Türkiye'nin bölgedeki son hamlelerine dair bilgi vereceğini kaydediyor. Haberlerde ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının arttığı dönemde gerçekleşen zirvenin zamanlamasına vurgu yapılıyor.
Atina'da bugün öğle saatlerinde bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Yunan medyasının neredeyse tamamı Miçotakis ve Sisi'nin Maksimos merdivenlerinde el sıkıştığı fotoğrafı kullanıp benzer başlıkları kullandı. CNN Yunanistan ise, 'Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs'tan Ankara'ya üçlü mesaj-Enerjide işbirliği odak noktası' başlığıyla haberi sayfasına taşıdı.
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı araştırma gemisi Nautical Geo'nun hem Girit çevresi hem de Kıbrıs açıklarında Türk deniz sahasına girme teşebbüsü, Eylül ayı sonundan itibaren Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yeniden yükseltti. Türk savaş gemileri, birkaç kez Nautical Geo'nun önünü kesti, Atina yönetimi Ankara'yı Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.