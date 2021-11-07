Rus uzmanlardan itiraf gibi SİHA açıklaması: Bayraktar TB2’yi durdurmak için 10 Pantsir bile yetmez!
Gerek Dağlık Karabağ gerekse Doğu Akdeniz'deki üstün başarıları nedeniyle dünyanın gözünü üstüne çeken SİHA'lar son dönemde Rus savunma sistemini dağıtması ile gündemden düşmüyor. Ukrayna'nın satın aldığı SİHA'lar ile neye uğradıklarını şaşıran Rusya'dan flaş bir itiraf geldi. Rus uzmanlar, SİHA'ları durdurmanın yollarını ararken "10 Pantsir gerek" ifadelerini kullandı.
Tansiyonun her an savaşa evrilmesinden korkulan Karadeniz'de, Rus uzmanlar bir kez daha kara kara Bayraktarları nasıl etkisiz hale getirebilecekleri üzerine düşünmeye başladı.
Rus basınına konuşan uzmanlar, Ukrayna'nın satın aldığı Bayraktar TB2 İHA saldırılarından korunmak için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi.
10 TANESİ BİLE YETERLİ OLMAYABİLİR
Rus basınında çıkan haberlere göre, Donbass'ın Bayraktar TB2 dronlarından kendini koruması için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine sahip olması gerekiyor ancak uzmanlar, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde.
Ana çarpışma hatlarında bir koruma sağlamak mümkün olacaktır. Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2'lere karşı garantili koruma için ise bu miktar iki kat daha fazla olmalı.
Bununla birlikte, Donbass'ta Rusya yanlısı milislere bu silahları edinmelerine izin verilse bile ki bu son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor, milisler bu hava savunma silahlarını kullanma becerisine sahip değil.