Rus uzmanlardan itiraf gibi SİHA açıklaması: Bayraktar TB2’yi durdurmak için 10 Pantsir bile yetmez!

10 TANESİ BİLE YETERLİ OLMAYABİLİR

Rus basınında çıkan haberlere göre, Donbass'ın Bayraktar TB2 dronlarından kendini koruması için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine sahip olması gerekiyor ancak uzmanlar, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde.