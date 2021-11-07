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Kaza mı sabotaj mı? Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi hakkında flaş gelişme! Suçluyu açıkladı

Dünya hala Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokundayken flaş bir gelişme yaşandı. Tüm okların çevrildiği setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in açıklamaları davanın seyrini değiştirdi. Reed'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken akıllara "kaza mı sabotaj mı?" sorusu geldi. Öte yandan Halyna Hutchins'in setteki son görüntüsü de ortaya çıktı.

07.11.2021 11:07 - Son Güncelleme: 07.11.2021 11:07
Kaza mı sabotaj mı? Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi hakkında flaş gelişme! Suçluyu açıkladı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

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Kaza mı sabotaj mı? Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi hakkında flaş gelişme! Suçluyu açıkladı

TÜM OKLAR ONU GÖSTERİYORDU...
Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyor. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

Kaza mı sabotaj mı? Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi hakkında flaş gelişme! Suçluyu açıkladı

KORKUNÇ SÖZLER
Avukatı aracılığı ile yazılı bir kamuoyu açıklaması yapan Reed kazanın olduğu gün söz konusu silahı kontrol ettiğini belirtti ve 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' dedi.

Kaza mı sabotaj mı? Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi hakkında flaş gelişme! Suçluyu açıkladı

Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden oldu. Bu durumun davanın seyrini değiştirebileceği de gelen bilgiler arasında.

Kaza mı sabotaj mı? Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesi hakkında flaş gelişme! Suçluyu açıkladı

SUÇLUYU AÇIKLADI
Eski ABD Başkanı Trump muhafazakar radyo sunucusu Chris Stigall'ın podcast'inde Rust olayına ve Baldwin'in rolüne değindi. Trump canlı yayında yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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