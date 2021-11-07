Kaza mı sabotaj mı? Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi hakkında flaş gelişme! Suçluyu açıkladı
Dünya hala Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokundayken flaş bir gelişme yaşandı. Tüm okların çevrildiği setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in açıklamaları davanın seyrini değiştirdi. Reed'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken akıllara "kaza mı sabotaj mı?" sorusu geldi. Öte yandan Halyna Hutchins'in setteki son görüntüsü de ortaya çıktı.
07.11.2021 11:07
- Son Güncelleme: 07.11.2021 11:07
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
TÜM OKLAR ONU GÖSTERİYORDU...
Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyor. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.