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Haberler Dünya SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

Son dakika haberleri... Çin'den gelen görüntüler, dünyayı şoke etti. Çin'in olası bir çatışma ihtimaline karşı tatbikat amacıyla, ABD uçak gemilerinin maketlerini yaptırdığı iddia edildi. Uydu görüntü şirketi Maxar'ın yayınladığı görüntüler deprem etkisi yarattı. Her an patlak vermesinden korkulan devasa savaş hazırlıkları ve Pekin'in düşman orduyu yok etme planının ifşa olması, korkuları bir kat daha artırdı.

08.11.2021 16:52 - Son Güncelleme: 08.11.2021 17:30
SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

Çin, son yıllarda ordusunu büyük ölçüde geliştirdi. Güney Çin Denizi, Tayvan ve Hint-Pasifik'teki askeri üstünlük savaşında gerilimler arttıkça, Pekin'in kapasitesi ve niyetleri ABD'yi giderek daha fazla ilgilendiriyor.

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SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

Pekin'in askeri teknolojik yükseltmeleri, erişimi engellemek ve muhtemelen düşman gemileri batırmak için karadan, denizden ve havadan fırlatılmak üzere tasarlanan füzelerin geliştirilmesini de içeriyor.

SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

Son aylarda, Pekin'in kendi toprakları olduğunu iddia ettiği ve ilhak etmekle tehdit ettiği ada cumhuriyeti Tayvan'ın hemen güneybatısındaki Çin askeri uçuşlarında önemli bir artış görüldü. Tayvan'a silahlarının çoğunu Washington sağlıyor ve ABD yasaları, adanın kendisini savunmasını ve kendisine yönelik tehditleri "ciddi endişe" olarak ele almasını sağlamasını şart koşuyor.

SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

En son bu ay Pentagon, Çin'in nükleer gücünü ABD yetkililerinin bir yıl önce tahmin ettiğinden çok daha hızlı genişlettiğini söyleyen bir rapor yayınladı. Rapora göre, bu, Pekin'in yüzyılın ortasına kadar ABD'nin küresel gücünü yakalamasını veya aşmasını sağlamak için tasarlandı.

SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

Ülkenin donanması ve sahil güvenliği de gemi sayısını rekor bir hızla artırıyor ve Pekin yönetimi bunları, Çin'in neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ettiği stratejik su yolu olan Güney Çin Denizi'nde yoğunlaştırıyor.

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