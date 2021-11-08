SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor
Son dakika haberleri... Çin'den gelen görüntüler, dünyayı şoke etti. Çin'in olası bir çatışma ihtimaline karşı tatbikat amacıyla, ABD uçak gemilerinin maketlerini yaptırdığı iddia edildi. Uydu görüntü şirketi Maxar'ın yayınladığı görüntüler deprem etkisi yarattı. Her an patlak vermesinden korkulan devasa savaş hazırlıkları ve Pekin'in düşman orduyu yok etme planının ifşa olması, korkuları bir kat daha artırdı.
08.11.2021 16:52
- Son Güncelleme: 08.11.2021 17:30
Son aylarda, Pekin'in kendi toprakları olduğunu iddia ettiği ve ilhak etmekle tehdit ettiği ada cumhuriyeti Tayvan'ın hemen güneybatısındaki Çin askeri uçuşlarında önemli bir artış görüldü. Tayvan'a silahlarının çoğunu Washington sağlıyor ve ABD yasaları, adanın kendisini savunmasını ve kendisine yönelik tehditleri "ciddi endişe" olarak ele almasını sağlamasını şart koşuyor.