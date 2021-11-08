SON DAKİKA: Dünya şokta! Çin çölde uçak gemileri inşa ediyor

Son aylarda, Pekin'in kendi toprakları olduğunu iddia ettiği ve ilhak etmekle tehdit ettiği ada cumhuriyeti Tayvan'ın hemen güneybatısındaki Çin askeri uçuşlarında önemli bir artış görüldü. Tayvan'a silahlarının çoğunu Washington sağlıyor ve ABD yasaları, adanın kendisini savunmasını ve kendisine yönelik tehditleri "ciddi endişe" olarak ele almasını sağlamasını şart koşuyor.