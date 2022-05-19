Rus ordusunda kriz! Putin o ismi kovdu

Ukrayna'da en az 15 bin askeri öldürülen Putin, yalnızca asker değil son model silahlarını da işgale giriştiği topraklarda yitiriyor. Rusya'nın son model tankı T-90M, Ukrayna'da cepheye sürüldükten birkaç gün sonra Mayıs ayı başında havaya uçuruldu.

5 milyon dolarlık yeni nesil tank, Rusya sınırına yalnızca 27 kilometre uzaklıkta yer alan Harkov yakınlarında vuruldu.

Putin, T-90M'in ardından tank destek muharebe aracı BMPT'yi Ukrayna'ya gönderdi. 'Terminatör' olarak bilinen BMPT, top mermileri ve tanksavar füzeleri taşıyor.