Rus ordusunda kriz! Putin o ismi kovdu
Dünya Rusya ve Ukrayna savaşını konuşurken Rus ordusundan gelen bir haber şoke etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Filosu'nun başındaki Koramiral Osipov ile seçkin 1'inci Muhafız Tank Ordusu'nu komuta eden Korgeneral Kisel'i görevden aldı. Putin, 5 milyon dolarlık süper tankının Ukrayna'da imha edilmesinin ardından bu kez Terminatör'ü cephe hattına sürdü.
Ukrayna işgalinde batağa saplanan Rusya lideri Vladimir Putin, 1000'i aşkın Rus tankının yok edilmesinin ardından 'Terminatör' adlı silahını devreye soktu.
Ukrayna birlikleri, neredeyse üçüncü ayına girecek işgalde Rus tanklarını özellikle Batılı ülkelerin gönderdiği füzelerle vurdu. Rus tanklarını imha eden Javelin ve NLAW'ın füzelerinin ardından İngiltere'nin yolladığı Brimstone füzeleri de Donbas'ta ateşlendi. Brimstone'lar, bu hafta ilk kez Rus tanklarını hedef aldı.
Ukrayna'da en az 15 bin askeri öldürülen Putin, yalnızca asker değil son model silahlarını da işgale giriştiği topraklarda yitiriyor. Rusya'nın son model tankı T-90M, Ukrayna'da cepheye sürüldükten birkaç gün sonra Mayıs ayı başında havaya uçuruldu.
5 milyon dolarlık yeni nesil tank, Rusya sınırına yalnızca 27 kilometre uzaklıkta yer alan Harkov yakınlarında vuruldu.
Putin, T-90M'in ardından tank destek muharebe aracı BMPT'yi Ukrayna'ya gönderdi. 'Terminatör' olarak bilinen BMPT, top mermileri ve tanksavar füzeleri taşıyor.
Donbas'taki Lugansk bölgesinde yer alan Severodonetsk yakınlarında görünen 'Terminatör'e, beş asker komuta ediyor. Rus ordusu tarafından daha önce Suriye'de de kullanılan silah, Şubat ayında Ukrayna sınırında görüntülenmişti.
Terminatör, son olarak 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Günü'nde Rusya'nın başkenti Moskova'nın sembolü Kızıl Meydan'dan geçmişti.
KREMLİN PROPAGANDİSTİ HEYECANLANDI
Putin'in şimdiye kadar Terminatör'ü neden cepheye sürmediği bilinmiyor ancak silahın Ukrayna'da ortaya çıkması bazı Rus propagandistleri heyecanlandırdı.
Ukrayna'daki Rus işgalcilerin yanına ilk aldıkları gazeteci olan Kremlin'in sesi muhabir Aleksandr Sladkov, "Terminatörleri kullanmaya başladık, Tanrıya şükür" mesajını paylaştı.
Sladkov, geçen hafta Rus ordusunun Donbas'taki ilerleyişinin neredeyse durduğunu bildirmişti. Savaş muhabiri olarak adını duyuran Russia-1 TV'in ekran yüzü Sladkov, Ukrayna ve Rus askerlerin göğüs göğüse çarpıştığı Donbas'ta işgalcilerin yerinde saydığını paylaştığı videoda itiraf etmişti.
RUS ORDUSU 2 BİNDEN FAZLA FÜZE ATEŞLEDİ
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana 2 bini aşkın füze saldırısı düzenlediğini söylüyor. Rus işgalcilerin cephaneliklerindeki füzelerin çoğunu ateşlediğini belirten Zelenskiy, Putin'in son olarak yeni lazer silahını Ukrayna'ya sevk ettiğini açıkladı.
Üçüncü ayına girmekte olan savaşta Rus ordusu en az 40 albayını Ukrayna'da kaybetti. Ukrayna birlikleri, general seviyesindeki 12 Rus komutanı da öldürdü.