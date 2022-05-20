Taciz mi siyasi komplo mu? Elon Musk’a şok suçlama: "Cinsel organını gösterdi... İlişki için at teklif etti"
Daha önce Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren Elon Musk daha sonra satın alma işleminin askıya alındığını duyurarak dünya gündemine oturmuştu. Elon Musk ile ilgili dünya gündemini sallayan 'taciz' iddiası gündeme geldi. Bir SpaceX uçuş görevlisi Elon Musk'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Uçuş görevlisi, bir arkadaşına, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Musk'ın 2016 yılında bir uçuş sırasında "tam vücut masajı için" odasına gelmesini istediğini söyledi. Kadın, Musk'ın "vücudunun alt yarısını kaplayan bir çarşaf dışında tamamen çıplak olduğunu" gördü. Açıklamada, Musk'ın masaj sırasında daha da ileri gittiğini ve ardından dediklerini yaparsa ona bir at almayı teklif ettiğini iddia etti. Taciz söylentilerinin yanı sıra iddiaların 'siyasi komplo' olduğu söylendileri de gündeme geldi. İşte detaylar...
Daha önce Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren Elon Musk daha sonra satın alma işleminin askıya alındığını duyurarak dünya gündemine oturmuştu. Elon Musk ile ilgili dünya gündemini sallayan 'taciz' iddiası gündeme geldi. Bir SpaceX uçuş görevlisi Elon Musk'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti.
Alman-Amerikan ortaklı Business Insider'da yer alan habere göre, SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisi Elon Musk'ın bir masaj sırasında ondan 'daha fazlasını yapmasını' istediğini iddia etti.
Kadın çalışan Musk'ın kendisine cinsel organını gösterdiğini ve bir at almayı teklif ettiğini de anlattı.
İsmi açıklanmayan kadın olayı SpaceX'e bildirdikten sonra, Musk'ın şirketi bir kıdem tazminatı anlaşmasının parçası olarak ona 250 bin Dolar ödedi.
Olayın kahramanı olan görevli, SpaceX'in kurumsal jet filosunda sözleşmeli olarak kabin ekibi üyesi olarak çalıştı. Insider tarafından elde edilen röportajlara ve belgelere göre, Musk'ı kendisini çıplak olarak ifşa etmekle, rızası olmadan bacağını ovmakla ve erotik masaj karşılığında ona bir at almayı teklif etmekle suçladı.
"MASÖZ OLABİLMESİ İÇİN LİSANS ALMASINI İSTEDİ"
İddiaya göre Musk, uçuş görevlisi kadın işe başladıktan sonra ona masöz olabilmesi için lisans almasını söylemiş. İddialara göre Musk'ın Gulfstream G650ER'sindeki özel bir kabinde, böyle bir masaj seansı sırasında ünlü milyarder kadına evlenme bile teklif etmiş.
SpaceX, şirket çalışanlarının rahatı ve iş stresinden kurtulmaları için kurum içinde masözler çalıştırmayı ilke edinmiş. Bu yaşananlar da bahsi geçen şirket politikasıyla ilintili.
MUSK İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Konuyla ilgili demeç vermesi istenen Musk "Cinsel tacize meyilli olsaydım, 30 yıllık kariyerim boyunca bunun ilk kez ortaya çıkması pek olası değil" dedi ve yaşananların ona zarar vermek isteyenler tarafından uydurulmuş bir hikâye olduğunu söyledi.