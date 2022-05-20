Taciz mi siyasi komplo mu? Elon Musk’a şok suçlama: "Cinsel organını gösterdi... İlişki için at teklif etti"

Alman-Amerikan ortaklı Business Insider'da yer alan habere göre, SpaceX için çalışan bir uçuş görevlisi Elon Musk'ın bir masaj sırasında ondan 'daha fazlasını yapmasını' istediğini iddia etti.

Kadın çalışan Musk'ın kendisine cinsel organını gösterdiğini ve bir at almayı teklif ettiğini de anlattı.