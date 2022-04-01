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Rus heyet İstanbul'dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv'den çekiliyor

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli ölçüde azaltma kararı almıştı. Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusunun, Çernigiv bölgesinden çekildiği bildirildi.

01.04.2022 15:10 - Son Güncelleme: 01.04.2022 15:11
Rus heyet İstanbul’dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv’den çekiliyor

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusunun, Çernigiv bölgesinden çekildiği bildirildi.

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus ordusunun Çernigiv bölgesinden yavaş yavaş çekildiğini fakat bombardıman tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

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Rus heyet İstanbul’dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv’den çekiliyor

Çaus, Telegram hesabından, "Şimdi herkes bölgede yaşamın yeniden canlanması için çalışıyor. Ordumuz da daha önce düşman bulunan yerlerde mayınları temizliyor. Fakat füze ve hava saldırısı tehdidi devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Rus heyet İstanbul’dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv’den çekiliyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından ise Rus güçlerinin çekildiği fakat Çernigiv'i kuzey yönünde ablukada tutmaya devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.

Rus heyet İstanbul’dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv’den çekiliyor

Açıklamada, "Aynı zamanda Rusya Merkez Askeri Bölge birliklerinin Ukrayna sınırına yakın bölgede hareketliliği gözlemleniyor." ifadeleri yer aldı.

Rus heyet İstanbul’dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv’den çekiliyor

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Rus heyet İstanbul’dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv’den çekiliyor
Rus heyet İstanbul’dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv’den çekiliyor
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