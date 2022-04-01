Rus heyet İstanbul'dan duyurmuştu... Ordu Çernigiv'den çekiliyor
İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli ölçüde azaltma kararı almıştı. Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusunun, Çernigiv bölgesinden çekildiği bildirildi.
01.04.2022 15:10 - Son Güncelleme: 01.04.2022 15:11
İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.