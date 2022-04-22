RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

Dünya bir ayı geçkin süredir devam eden Rusya - Ukrayna savaşını anbean takip ederken Rus gazeteden şoke eden bir paylaşım geldi. Rusya'da bir gazete, Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'da ölen askerlerine ilişkin itirafına yer verdi. Savaş yanlısı gazete, kısa süre içinde paylaşımını sildi.

22.04.2022 09:44 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:44
Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

Rusya'da yayın yapan ve Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığının 13 bin 414 askerinin ölü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu kabul ettiğini aktardı. Gazete, paylaştığı haberi kısa süre içerisinde sildi. Haberde ölen Rus askerleri için "telafisi mümkün olmayan kayıplar" ifadesi kullanıldı.

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Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

Gazete ayrıca, bakanlığın Rus kruvazörü Moskva mürettebatından 116 kişinin öldüğünü doğruladığını aktardı. Gemide ayrıca 100 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

Rus gazete, haberin sonunda Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in şu açıklamasına yer verdi:

Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

"Şu anda çatışmaların yoğunluğu ve savaş alanındaki cesetlere erişilememesi nedeniyle ölü sayısının hesaplanması zor"

Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

"120 BİN SİVİL ABLUKA ALTINDA"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de Ukraynalı askerlerin yanı sıra, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu söyledi.

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