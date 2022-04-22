Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!
Dünya bir ayı geçkin süredir devam eden Rusya - Ukrayna savaşını anbean takip ederken Rus gazeteden şoke eden bir paylaşım geldi. Rusya'da bir gazete, Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'da ölen askerlerine ilişkin itirafına yer verdi. Savaş yanlısı gazete, kısa süre içinde paylaşımını sildi.
22.04.2022 09:44 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:44
Rusya'da yayın yapan ve Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığının 13 bin 414 askerinin ölü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu kabul ettiğini aktardı. Gazete, paylaştığı haberi kısa süre içerisinde sildi. Haberde ölen Rus askerleri için "telafisi mümkün olmayan kayıplar" ifadesi kullanıldı.