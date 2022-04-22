Rus gazeteden tarihi Ukrayna itirafı! Gizli bilgiyi ifşa ettiler paylaştıkları gibi sildiler!

Rusya'da yayın yapan ve Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığının 13 bin 414 askerinin ölü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu kabul ettiğini aktardı. Gazete, paylaştığı haberi kısa süre içerisinde sildi. Haberde ölen Rus askerleri için "telafisi mümkün olmayan kayıplar" ifadesi kullanıldı.