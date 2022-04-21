RAMAZAN İMSAKİYE
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Buça'dan kan donduran görüntüler! Morglarda yer kalmadı!

Dünya Rusya-Ukrayna savaşında Buça'dan gelen görüntülerle bir kez daha sarsıldı. Ukrayna'nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor.

21.04.2022 14:31 - Son Güncelleme: 21.04.2022 14:31
Buça’dan kan donduran görüntüler! Morglarda yer kalmadı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında büyük sivil kayıpları veren Ukrayna'nın Buça kentinde sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Buça’dan kan donduran görüntüler! Morglarda yer kalmadı!

Şehir genelinde ev ve caddelerde bulunan cesetler ekipler tarafından kimlik tespiti için hastane morguna getiriliyor.

Buça’dan kan donduran görüntüler! Morglarda yer kalmadı!

Hastane morgunda yer olmaması nedeniyle cansız bedenler numaralandırılarak soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor.

Buça’dan kan donduran görüntüler! Morglarda yer kalmadı!

Hala çok sayıda cansız bedenin kimlik tespiti için hastanede bekletildiği öğrenilirken, ortaya çıkan görüntülerle savaşın büyüklüğü tekrar gözler önüne seriliyor.

Buça’dan kan donduran görüntüler! Morglarda yer kalmadı!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna AFP'ye yaptığı açıklamada 'Rus birliklerinin bölgeden çekilmesinin ardından 1000'den fazla sivilin cesetlerinin Kiev ve çevresindeki morglarda saklanıyor' dedi.

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