Buça'dan kan donduran görüntüler! Morglarda yer kalmadı!
Dünya Rusya-Ukrayna savaşında Buça'dan gelen görüntülerle bir kez daha sarsıldı. Ukrayna'nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor.
21.04.2022 14:31 - Son Güncelleme: 21.04.2022 14:31
Hastane morgunda yer olmaması nedeniyle cansız bedenler numaralandırılarak soğuk hava depolu tırlara depolama için forkliftlerle taşınıyor.