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Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...

Avustralyalı model, baş dönmesine ve dengede duramamasına sebep olan rahatsızlık nedeniyle doktora gitti. Göğüsleriyle ünlü olan genç model bu kez de yok artık dedirtti. Model Ruby May, beyin ameliyatından çıkar çıkmaz fotoğraf paylaşmaya devam etti. İşte o paylaşım...

24.03.2022 10:32 - Son Güncelleme: 24.03.2022 10:32
Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...

Model Ruby May, geçirdiği ameliyat sonrası hastanede tedavi altında olduğu sırada dahi hasta yatağından hayranları için paylaşımlar yapmaya devam etti.

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Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...

Avustralyamodel, baş dönmesine ve dengede duramamasına sebep olan rahatsızlık nedeniyle doktora gitti.

Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...

Doktorlar acil bir şekilde ameliyat olması gerektiğini söyleyince Ruby hemen ameliyata alındı.

Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...

Ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda kalan model, daha sonra beş gün tedavi altında tutuldu.

Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...

Ameliyat olması sosyal medya fenomeninin fotoğraf paylaşmasına engel olmadı.

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