Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...
Avustralyalı model, baş dönmesine ve dengede duramamasına sebep olan rahatsızlık nedeniyle doktora gitti. Göğüsleriyle ünlü olan genç model bu kez de yok artık dedirtti. Model Ruby May, beyin ameliyatından çıkar çıkmaz fotoğraf paylaşmaya devam etti. İşte o paylaşım...
24.03.2022 10:32 - Son Güncelleme: 24.03.2022 10:32
Avustralyalı model, baş dönmesine ve dengede duramamasına sebep olan rahatsızlık nedeniyle doktora gitti.