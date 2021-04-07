Bugünkü
Takvim

ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi 69 yaşındaki First Lady Jill Biden, kıyafet seçimiyle ABD'nin gündeminde. Sosyal medya kullancıları Jill Biden'ı bu giyim tarzı için çok yaşlı olduğu yönünde eleştirerek Biden'ı, Madonna'nın büyükannesine benzetti.

07.04.2021 11:30 - Son Güncelleme: 07.04.2021 11:57
ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, son günlerde kıyafet seçimiyle konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi

Geçen hafta First Lady Biden'ı taşıyan uçak, Kaliforniya'dan dönerek Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.

ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi

KIYAFET TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ
Uçağın merdivenlerinden inmeye başlayan Jill Biden'ın kıyafeti, üsteki foto muhabirleri tarafından görüntülendi.

ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi

ABD Başkanı'nın eşinin siyah renkli ceket ve etek, topuklu bot ve desenli file çorap tercihinde bulunduğu görüldü.

ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi

"MADONNA'NIN BÜYÜKANNESİNE BENZİYOR"
69 yaşındaki Jill Biden'ın kıyafet seçimi, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bazıları, Biden için "Madonna'nın büyükannesine benziyor." dedi.