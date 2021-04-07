ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi 69 yaşındaki First Lady Jill Biden, kıyafet seçimiyle ABD'nin gündeminde. Sosyal medya kullancıları Jill Biden'ı bu giyim tarzı için çok yaşlı olduğu yönünde eleştirerek Biden'ı, Madonna'nın büyükannesine benzetti.
07.04.2021 11:30
- Son Güncelleme: 07.04.2021 11:57
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, son günlerde kıyafet seçimiyle konuşuluyor.
Geçen hafta First Lady Biden'ı taşıyan uçak, Kaliforniya'dan dönerek Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.
KIYAFET TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ
Uçağın merdivenlerinden inmeye başlayan Jill Biden'ın kıyafeti, üsteki foto muhabirleri tarafından görüntülendi.
ABD Başkanı'nın eşinin siyah renkli ceket ve etek, topuklu bot ve desenli file çorap tercihinde bulunduğu görüldü.
"MADONNA'NIN BÜYÜKANNESİNE BENZİYOR"
69 yaşındaki Jill Biden'ın kıyafet seçimi, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bazıları, Biden için "Madonna'nın büyükannesine benziyor." dedi.