ABD'nin gündemi Jill Biden! Madonna'nın büyükannesine benzetildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi 69 yaşındaki First Lady Jill Biden, kıyafet seçimiyle ABD'nin gündeminde. Sosyal medya kullancıları Jill Biden'ı bu giyim tarzı için çok yaşlı olduğu yönünde eleştirerek Biden'ı, Madonna'nın büyükannesine benzetti.

07.04.2021 11:30 - Son Güncelleme: 07.04.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





