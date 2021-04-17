İsrail'den Doğu Akdeniz itirafı: En güçlü donanma Türkiye'nin! İşte dünyanın en güçlü donanma ve orduları

İsrail'de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi. Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi. Peki, dünyada denizlerin hakimi kim? En güçlü donanma hangi ülkede? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? İşte hava, kara ve deniz güçleri verileri ile dünyanın en güçlü orduları.

17.04.2021 09:00 - Son Güncelleme: 17.04.2021 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





