Aşıların ve bağışıklık sisteminin etkili olamayacağı bir mutasyon ortaya çıkarsa ne yapılacak?
Aşılama çalışmaları dünya çapında yaygın bir şekilde sürerken bilim dünyası ise corona virüs salgınında felaket senaryosunu tartışıyor: Aşıların ve bağışıklık sisteminin etkili olamayacağı bir mutasyon ortaya çıkarsa ne yapılacak?
17.04.2021 12:55
- Son Güncelleme: 17.04.2021 12:58
YENİ MUTASYONLARIN ÖNCÜSÜ GÜNEY AFRİKA MUTANTI
"Güney Afrika varyantı" adı verilen B.1.351 tipi corona virüs, uzmanlara göre "bağışıklıktan kaçış varyantı" denen virüs mutasyonlarının oluşumu için bir temel olabilme niteliği taşıyor. Bu tür kaçış varyantlarının özelliği, corona virüsün ilk haline karşı geliştirilen antikorlar tarafından fark edilmeyecek derecede genetik yapılarını değiştirmiş olmaları.