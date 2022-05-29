Rus ajandan Putin hakkında yeni iddia! İşte doktorların Putin'e biçtiği ömür!
Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin ilk gününden bu yana Rus Lider Vladimir Putin'in tüm hareketleri takip edilir oldu. Putin'in hasta olduğuna dair bir çok iddia ortaya atılırken gelen son bilgi çok konuşulacak cinsten. Adı açıklanmayan bir Rus ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü İngiliz basınına açıkladı.
İŞTE PUTİN YANINDAN BİR AN AYIRMADIĞI DOKTOR
Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.
Aynı belgelerde 'Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor' ifadesi yer almıştı.
Rusya'da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin'den yalanlama gelmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri 'hayal ürünü' olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.
PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?
İngiliz basınına göre, Putin'in hayatını kaybetmesi durumunda onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin.
Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.
Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.
2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev de adı sıkça anılan isimlerden biri.