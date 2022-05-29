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Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Giderek yayılıyor! Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsten tam anlamıyla henüz kurtulamamışken ülkeleri alarma geçiren yeni bir virüsle karşı karşıyayız. Maymun çiçeği virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Gelen bir son dakika açıklamasına göre maymun çiçeği virüsü bu kez de Meksika'da ortaya çıktı. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

29.05.2022 10:47 - Son Güncelleme: 29.05.2022 10:47
Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Giderek yayılıyor! Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Meksika'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği bildirildi.

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Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Giderek yayılıyor! Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastanın muhtemelen Hollanda'da enfekte olduğunu belirterek, "Neyse ki durumu stabil ve önleyici izolasyona alındı. Herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşeceğini umuyoruz." dedi.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Giderek yayılıyor! Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Gatell, halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen virüsün doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaştığını söyledi.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Giderek yayılıyor! Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Maymun çiçeği virüsü görülen hastanın New York'ta ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Giderek yayılıyor! Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Sağlık Bakanlığı, virüs vakalarının daha hızlı tespit edilmesi amacıyla hastanelerin bakım servislerini ve klinikleri uyaran epidemiyolojik uyarı yayınlamıştı.

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