Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! Giderek yayılıyor! Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastanın muhtemelen Hollanda'da enfekte olduğunu belirterek, "Neyse ki durumu stabil ve önleyici izolasyona alındı. Herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşeceğini umuyoruz." dedi.