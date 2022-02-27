Podyuma değil savaşa çıktı! Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna cepheye gitti
Rusya-Ukrayna savaşı 4. gününde şiddetli devam ediyor. Bölgede sokak çatışmaları hız kesmeden sürüyor. Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatla birlikte cepheye giden eski Ukrayna güzeli model Anastasiia Lenna, silah kuşanarak tüm vatandaşları savaşmaya çağırdı. İşte Ukrayna güzeli model Anastasiia Lenna'nın tüfekle verdiği kareler...
27.02.2022 12:17 - Son Güncelleme: 27.02.2022 12:24
2015 yılında 24 yaşında olan Anastasiia Lenna, Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olmuş, modellik yaparak ün kazanmıştı.
Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna'nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.