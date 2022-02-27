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Podyuma değil savaşa çıktı! Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna cepheye gitti

Rusya-Ukrayna savaşı 4. gününde şiddetli devam ediyor. Bölgede sokak çatışmaları hız kesmeden sürüyor. Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatla birlikte cepheye giden eski Ukrayna güzeli model Anastasiia Lenna, silah kuşanarak tüm vatandaşları savaşmaya çağırdı. İşte Ukrayna güzeli model Anastasiia Lenna'nın tüfekle verdiği kareler...

27.02.2022 12:17 - Son Güncelleme: 27.02.2022 12:24
Podyuma değil savaşa çıktı! Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna cepheye gitti

2015 yılında 24 yaşında olan Anastasiia Lenna, Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olmuş, modellik yaparak ün kazanmıştı.

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Podyuma değil savaşa çıktı! Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna cepheye gitti

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatlar, sivil halkta hareketliliğe neden oldu.

Podyuma değil savaşa çıktı! Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna cepheye gitti

Savaşa katılan Ukraynalılar arasında, Anastasiia Lenna da yer aldı.

Podyuma değil savaşa çıktı! Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna cepheye gitti

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.

Podyuma değil savaşa çıktı! Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna cepheye gitti

Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna'nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

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