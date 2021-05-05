Bill Gates-Melinda Gates evliliği Ann Winblad yüzünden mi bitiyor? İşte bomba iddia
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bu karar sonrası pek çok iddia yazıldı. Onlardan bir tanesi ise çok konuşulacak cinsten. İddiaya göre Gates çiftinin evliliğinin bitmesinin ardından Bill Gates'in yıllar önceki sevglisi Ann Winblad var. İşte o iddialar
05.05.2021 10:16
- Son Güncelleme: 05.05.2021 12:00
65 yaşındaki Bill Gates, Pazartesi günü kişisel Twitter hesabından kendisinin ve 56 yaşındaki eşi Melinda'nın boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Bu karar sonrası Gates'in filmleri aratmayacak eski aşı yeniden gündeme geldi.
İngiliz Daily Mail gazetesi Bill Gates ve Ann Winblad'ın fırtınalı aşkını sayfalarına taşıdı. 1980'li yıllarda çıkmaya başlayan ikili 1987'de ayrıldı. Aynı yıl Gates Melinda ile evlendi.
Ancak görünen o ki Gates eski aşkını hiçbir zaman unutamadı. Aynı habere göre, ünlü milyarder evliliği boyunca sık sık Ann ile birlikte vakit geçirdi.
Hatta ikili Gates'in evli olduğu dönemde bir hafta sonunu Outer Banks of North Carolina'daki sahil evinde geçirdi.
Ancak ikilinin ilişkisinin bir dostluğa dönüştüğü de sıkça dile getiriliyor. Hatta Gates'in evlilik teklifi etmeden önce Ann'e danıştığı bile biliniyor.