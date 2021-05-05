Bill Gates-Melinda Gates evliliği Ann Winblad yüzünden mi bitiyor? İşte bomba iddia

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bu karar sonrası pek çok iddia yazıldı. Onlardan bir tanesi ise çok konuşulacak cinsten. İddiaya göre Gates çiftinin evliliğinin bitmesinin ardından Bill Gates'in yıllar önceki sevglisi Ann Winblad var. İşte o iddialar

05.05.2021 10:16 - Son Güncelleme: 05.05.2021 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





