SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'le ilişkileri geliştirme mesajı

Son dakika haberleri... Son olarak zayıflamış haliyle tüm dünyada gündem olan ve zayıflaması saatinin kayışından belli olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmek için çabalayacağını belirtti.

01.07.2021 10:48 - Son Güncelleme: 01.07.2021 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





