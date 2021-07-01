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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'le ilişkileri geliştirme mesajı

Son dakika haberleri... Son olarak zayıflamış haliyle tüm dünyada gündem olan ve zayıflaması saatinin kayışından belli olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmek için çabalayacağını belirtti.

01.07.2021 10:48 - Son Güncelleme: 01.07.2021 11:25
SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'le ilişkileri geliştirme mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmek için çabalayacağını belirtti.

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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'le ilişkileri geliştirme mesajı

Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Çin Komünist Partisinin 100. yılı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i kutladı.

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'le ilişkileri geliştirme mesajı

Kim, yayımladığı tebrik mesajında, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkileri geliştirmek için çabalayacaklarını belirtti.

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'le ilişkileri geliştirme mesajı

Kuzey Kore lideri, "Kore İşçi Partisi, Çin Komünist Partisi ile olan sıkı birliği ile (Kuzey) Kore - Çin dostluğunu zamanın gerektirdiği ve iki ülke halklarının arzu ettiği yeni stratejik bir noktaya yükseltecektir." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'le ilişkileri geliştirme mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, dünkü açıklamasında, Kuzey Kore'ye yardım gönderebileceklerini belirterek iki ülkenin, zorluklar ile karşılaşıldığında birbirlerine yardım etme konusunda eski bir geleneğe sahip olduğunu vurgulamıştı.