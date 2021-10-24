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Haberler Dünya Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

19 yaşındaki İsveçli rapçi Einar bir önceki gece Stockholm'de sokak ortasında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz yıl da Yasin adlı rakibi tarafından kaçırılarak tecavüze uğrayan dünyaca ünlü rapçinin bir mafya hesaplaşmasına kurban gittiği düşünülüyor. Einar'ın uzun bir süredir ölüm tehditleri aldığı bu nedenle de koruma altında olduğu öğrenildi.

24.10.2021 09:26 - Son Güncelleme: 24.10.2021 09:26
Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

Spotify'ın en çok dinlenen rapçisi Einar, İsveç'in başkenti Stokholm'de sokak ortasında infaz edildi. Gerçek adı "Nils Kurt Erik Einar Grönberg" olan rapçinin cinayeti kentte git gide artan çete bağlantılı suçlar konusundaki endişeyi tırmandırdı. Dünya çapında tanınan şarkıcının ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği ve olay yerinde öldüğü öğrenildi. Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Aktif olarak ne olduğunu ve arkasında kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

Perşembe günü Stokholm'ün güneyindeki Hammarby Sjöstad banliyösünde bir apartmanın önünde saat 23.00 sularında vurulduğu belirtildi. Polis, aktif olarak iki şüpheli aradıklarını belirtti.

Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

Einar'ın pek çok şarkısı, uyuşturucu ve silahlar gibi suç dünyasına ait temalara sahipti.

Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

Einar'ın, 2020'de kaçırılmasında parmağı olduğu gerekçesiyle 10 ay hapis cezası alan ve temmuz ayında cezaevine giren Yasin adlı rakibiyle husumetli olduğu biliniyordu.

Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

Einar'ın uzun süredir ölüm tehditleri aldığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Rapçinin ölümünün Stockholm'de son 10 yılda gelişen mafya çekişmesiyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

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