Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta

Spotify'ın en çok dinlenen rapçisi Einar, İsveç'in başkenti Stokholm'de sokak ortasında infaz edildi. Gerçek adı "Nils Kurt Erik Einar Grönberg" olan rapçinin cinayeti kentte git gide artan çete bağlantılı suçlar konusundaki endişeyi tırmandırdı. Dünya çapında tanınan şarkıcının ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği ve olay yerinde öldüğü öğrenildi. Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Aktif olarak ne olduğunu ve arkasında kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.