Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğramıştı! 19 yaşındaki ünlü rapçi sokak ortasında infaz edildi! Hayranları şokta
19 yaşındaki İsveçli rapçi Einar bir önceki gece Stockholm'de sokak ortasında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz yıl da Yasin adlı rakibi tarafından kaçırılarak tecavüze uğrayan dünyaca ünlü rapçinin bir mafya hesaplaşmasına kurban gittiği düşünülüyor. Einar'ın uzun bir süredir ölüm tehditleri aldığı bu nedenle de koruma altında olduğu öğrenildi.
24.10.2021 09:26
- Son Güncelleme: 24.10.2021 09:26
Spotify'ın en çok dinlenen rapçisi Einar, İsveç'in başkenti Stokholm'de sokak ortasında infaz edildi. Gerçek adı "Nils Kurt Erik Einar Grönberg" olan rapçinin cinayeti kentte git gide artan çete bağlantılı suçlar konusundaki endişeyi tırmandırdı. Dünya çapında tanınan şarkıcının ilkyardım ekibinin müdahalesine yanıt vermediği ve olay yerinde öldüğü öğrenildi. Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Aktif olarak ne olduğunu ve arkasında kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.