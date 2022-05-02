Putin'in sır gibi sakladığı iki oğlunun olduğu ortaya çıktı!
Ukrayna - Rusya savaşının ardından her adımı dikkatle takip edilen Putin'in jimnastikçi sevgilisi ülkenin en gizemli kadını olarak bilinen Alina Kabaeva'nın iki oğlunun olduğu ortaya çıktı. Rus basınına göre söz konusu çocuklar Putin'den ve sır gibi saklanıyor.
Putin'in resmi olarak tanınan iki çocuğu var, 37 yaşındaki Maria ile 35 yaşındaki Katerina ve her ikisi de ilk eşi Lyudmila'dan. Rusya Devlet Başkanı Almanya'da KGB casusuyken dünyaya gelen ve Kabaeva'dan bir yaş küçük olan Dr. Maria Vorontsova, çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda uzman ve Rusya Sağlık Bakanlığı Endokrinoloji Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi'nde önde gelen bir araştırmacı.
Putin'in reddettiği bir de 'aşk çocuğu' 19 yaşındaki Luiza Rozova var. Luiza, şu anda büyük bir Rus bankasının yarı sahibi olan ve tahminen 74 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin kadınlarından birisi olan 45 yaşındaki Svetlana Krivonogikh'in kızı. Multimilyoner Krivonogikh, Putin'le tanışmadan önce temizlikçi olarak çalışıyordu.
Putin'in, Olimpiyat altın madalyalı 38 yaşındaki jimnastikçi Alina Kabaeva ile romantik ilişkisi başladığında Svetlana'yı terk ettiğine inanılıyor.Rus lider, ilişkileri hakkında soru sorulduğunda, "Müdahaleye izin vermediğim özel bir hayatım var. Buna saygı duyulması gerekir" demişti. Luiza Rozova'nın aksine, Putin'in her iki kızına da Batı tarafından şu anda yaptırım uygulanıyor.
Putin'in reddettiği bir de 'aşk çocuğu' 19 yaşındaki Luiza Rozova var. Luiza, şu anda büyük bir Rus bankasının yarı sahibi olan ve tahminen 74 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin kadınlarından birisi olan 45 yaşındaki Svetlana Krivonogikh'in kızı. Multimilyoner Krivonogikh, Putin'le tanışmadan önce temizlikçi olarak çalışıyordu.