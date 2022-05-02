Putin’in sır gibi sakladığı iki oğlunun olduğu ortaya çıktı!

Putin'in resmi olarak tanınan iki çocuğu var, 37 yaşındaki Maria ile 35 yaşındaki Katerina ve her ikisi de ilk eşi Lyudmila'dan. Rusya Devlet Başkanı Almanya'da KGB casusuyken dünyaya gelen ve Kabaeva'dan bir yaş küçük olan Dr. Maria Vorontsova, çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda uzman ve Rusya Sağlık Bakanlığı Endokrinoloji Ulusal Tıbbi Araştırma Merkezi'nde önde gelen bir araştırmacı.