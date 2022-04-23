Kudüs'te İsrail zorbalığı! Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen Hristiyanlar da engellendi
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak için yurtdışından gelen Ortodoks Hristiyanlara engel oldu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "kutsal ateş" ve Paskalya ayinlerine girişi kısıtlamasını "semavi dinlere ve kutsallarına karşı küstah ve tehlikeli bir meydan okuma" şeklinde tanımladı.
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak için yurtdışından gelen Ortodoks Hristiyanlara engel oldu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kutsal mekanlara ev sahipliği yapan Eski Şehir bölgesindeki Hristiyanlar, kadim şehrin Hristiyan mahallelerinde ellerinde mumlar, tahtadan haçlar, temsili kama ve kılıçlarla toplandı.
Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere şarkılar ve dini sloganlar eşliğinde Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürüdü.
Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlarsa, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.
İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde kiliseye çıkan yolları kapatarak yurtdışından gelen Hristiyanların geçişine izin vermedi.
İsrail polisi, geçişlere engel olmak için demir barikatlar kurdu. Yalnızca bazı din adamları ve az sayıda Ortodoks Hristiyan'ın kiliseye ilerleyebilmesine izin verdi.
FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN İSRAİL'İN UYGULAMALARINA ELEŞTİRİ
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "kutsal ateş" ve Paskalya ayinlerine girişi kısıtlamasını "semavi dinlere ve kutsallarına karşı küstah ve tehlikeli bir meydan okuma" şeklinde tanımladı.