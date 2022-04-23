Kudüs'te İsrail zorbalığı! Kıyamet Kilisesi'nde "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen Hristiyanlar da engellendi

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak üzere şarkılar ve dini sloganlar eşliğinde Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin olduğu bölgeye yürüdü.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlarsa, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.