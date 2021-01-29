Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı ABD medyasında! Joe Biden'ı SİHA'lar için uyardılar
Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı gündemden düşmüyor. Yunan, İngiliz, Fransız medyası derken son olarak ABD medyası da SİHA'ları manşetlerine taşıdı. Dağlık Karabağ'ın geleceğinin SİHA'lar ile şekillendiğini ve Türk teknolojisinin ne kadar büyük olduğunun gözler önüne serildiğini yazan ABD medyası taze başkan Joe Biden'ı da uyardı. Haberde, Biden yönetiminin drone'ları durduracak teknolojiye yatırım yapmak zorunda oluğunu vurgulandı.
29.01.2021 09:20
- Son Güncelleme: 29.01.2021 09:34