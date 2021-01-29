Bugünkü
Takvim

Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı ABD medyasında! Joe Biden'ı SİHA'lar için uyardılar

Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı gündemden düşmüyor. Yunan, İngiliz, Fransız medyası derken son olarak ABD medyası da SİHA'ları manşetlerine taşıdı. Dağlık Karabağ'ın geleceğinin SİHA'lar ile şekillendiğini ve Türk teknolojisinin ne kadar büyük olduğunun gözler önüne serildiğini yazan ABD medyası taze başkan Joe Biden'ı da uyardı. Haberde, Biden yönetiminin drone'ları durduracak teknolojiye yatırım yapmak zorunda oluğunu vurgulandı.

29.01.2021 09:20 - Son Güncelleme: 29.01.2021 09:34
Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı ABD medyasında! Joe Biden'ı SİHA'lar için uyardılar

Türkiye'nin kısa süre içerisinde oyun kurucu rolünü büyütmesinin dünyada yankıları sürüyor. Sahip olduğu gelişmiş teknolojiyle gözdağı veren Türkiye'nin en önemli kozlarından birisi de, elbette ki göz kamaştırıcı droneları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı ABD medyasında! Joe Biden'ı SİHA'lar için uyardılar

ABD'li medya kuruluşu Newseek'in haberine göre, drone tehditlerinin Ortadoğu'da artmasının çeşitli etkileri olacak.

Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı ABD medyasında! Joe Biden'ı SİHA'lar için uyardılar

Bunlardan ilki, İran gibi ülkelerin ve desteklediği silahlı grupların, ABD ve müttefiklerine karşı giderek herkesi içine çeken bir silahlanma yarışına girebilecek olması.

Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı ABD medyasında! Joe Biden'ı SİHA'lar için uyardılar

Bir diğeri Çin, Rusya ve özellikle Türkiye'nin yeni drone'lara öncülük ediyor olması. Bu durum ABD'nin hesaba katmadığı bir gelişme.

Dağlık Karabağ'daki SİHA başarısı ABD medyasında! Joe Biden'ı SİHA'lar için uyardılar

Trump yönetimi de bu nedenle olacak ki görevdeki son günlerinde, Abu Dabi'ye 18 gelişmiş MQ-9B Reaper uçağının satışında ilerleme sağladı.