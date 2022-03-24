Putin'in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!
Ukrayna - Rusya savaşında bir ay neredeyse geride bırakılırken savaşın en kilit isimlerinden olan ve Putin'e en yakın mesafede duran Şoygu'nun yokluğu dünya kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Sadece Şoygu değil, Rusya Ulusal Muhafızları'nın başı Viktor Zolotov da ortalıkta görünmüyor. Peki Putin'in sağ kolu olarak bilinen iki isim nerede?
24.03.2022 11:23 - Son Güncelleme: 24.03.2022 11:23
EN SON 11 MART'TA GÖRÜLDÜ
Şoygu, son olarak Putin'in yanında Sibirya'da, bir Balık avı gezisi sırasında fotoğraflandı. Tarihler 11 Mart'ı gösteriyordu…
66 yaşındaki Şoygu Rusya'nın en popüler bakanlarından biri. Bununsa iki sebebi var: Şoygu görevi gereği haberlerde adı en çok geçen bakan. İkinci ve daha önemli neden ise adının Putin'in varisi ya da onu darbeyle devirebilecek kişi olarak geçmesi.