Vav TV İzle
Haberler Dünya Putin'in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

Putin'in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

Ukrayna - Rusya savaşında bir ay neredeyse geride bırakılırken savaşın en kilit isimlerinden olan ve Putin'e en yakın mesafede duran Şoygu'nun yokluğu dünya kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Sadece Şoygu değil, Rusya Ulusal Muhafızları'nın başı Viktor Zolotov da ortalıkta görünmüyor. Peki Putin'in sağ kolu olarak bilinen iki isim nerede?

24.03.2022 11:23 - Son Güncelleme: 24.03.2022 11:23
Putin’in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

Kameraların önünde son görünüşünün üzerinden neredeyse iki hafta geçen bakan için hasta olduğu ve bu yüzden ortalarda olmadığı yorumları yapılsa da Putin'in, en yakınındakiler bile olsa, insanları defterinden silme hızı ve kararlılığı bilindiği için Şoygu'nun yokluğu endişe yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Putin’in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

EN SON 11 MART'TA GÖRÜLDÜ
Şoygu, son olarak Putin'in yanında Sibirya'da, bir Balık avı gezisi sırasında fotoğraflandı. Tarihler 11 Mart'ı gösteriyordu…

66 yaşındaki Şoygu Rusya'nın en popüler bakanlarından biri. Bununsa iki sebebi var: Şoygu görevi gereği haberlerde adı en çok geçen bakan. İkinci ve daha önemli neden ise adının Putin'in varisi ya da onu darbeyle devirebilecek kişi olarak geçmesi.

Putin’in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

SEVEN DE SEVMEYEN DE MERAK EDİYOR
Yani Şoygu'yu sevenler de Putin'den kurtulmak için umutlarını bir askeri darbeye bağlayanlar da Şoygu'nun yolunu gözlüyor.

Putin’in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

Saygın Rus yayın organlarından Agentstvo, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Şoygu'nun hasta olduğunu; hastalığının da kalbiyle ilgili sorunlara dayandığını iddia etti.

Putin’in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

İngiliz Telegraph gazetesi Rusya Savunma Bakanlığına konuyla ilgili sorularını ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını yazdı.

SON DAKİKA