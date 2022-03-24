Putin’in sağ kolu olan iki isim: Sergey Şoygu ve Viktor Zolotov! Savaşın en kritik anında bir anda yok oldu!

EN SON 11 MART'TA GÖRÜLDÜ

Şoygu, son olarak Putin'in yanında Sibirya'da, bir Balık avı gezisi sırasında fotoğraflandı. Tarihler 11 Mart'ı gösteriyordu…

66 yaşındaki Şoygu Rusya'nın en popüler bakanlarından biri. Bununsa iki sebebi var: Şoygu görevi gereği haberlerde adı en çok geçen bakan. İkinci ve daha önemli neden ise adının Putin'in varisi ya da onu darbeyle devirebilecek kişi olarak geçmesi.