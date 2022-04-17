Putin’in ‘Moskva’sı Karadeniz’de batmıştı! Batan gemi sır olurken Ruslar ilk görüntüleri yayınladı!

Rus işgalcilerin haftalardır bombardımana tuttuğu liman kenti Mariupol'de ise Moskova'dan yeni bir teslim olma teklifi var. Rusya, halen Azovstal çelik fabrikasında çatışan Ukrayna askerlerinin silah bırakması halinde hayatta kalmalarına izin verileceğini açıkladı. Sabah 06.00'dan geçerli olacak teklife ilişkin Ukrayna'dan bir yanıt gelmedi. Rus medyası, bölgedeki Rus komutan Mikhail Mizintsev'in fabrikadaki durumu felaket kelimesiyle tarif ettiğini yazdı.