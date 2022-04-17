Putin’in ‘Moskva’sı Karadeniz’de batmıştı! Batan gemi sır olurken Ruslar ilk görüntüleri yayınladı!
Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna arasındaki savaşında. Geçtiğimiz günlerde Putin'in Moskva adlı savaş gemisi Ukrayna ordusu tarafından batırılmıştı. Savaş gemisinin mürettebatı ise ilk kez görüntülendi.
Rus işgalcilerin haftalardır bombardımana tuttuğu liman kenti Mariupol'de ise Moskova'dan yeni bir teslim olma teklifi var. Rusya, halen Azovstal çelik fabrikasında çatışan Ukrayna askerlerinin silah bırakması halinde hayatta kalmalarına izin verileceğini açıkladı. Sabah 06.00'dan geçerli olacak teklife ilişkin Ukrayna'dan bir yanıt gelmedi. Rus medyası, bölgedeki Rus komutan Mikhail Mizintsev'in fabrikadaki durumu felaket kelimesiyle tarif ettiğini yazdı.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Cumartesi günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Mariupol'deki Ukrayna askerlerinin öldürülmesinin barış görüşmelerinin tamamen bitmesi anlamına geleceğini söylemişti. Ukrayna ordusu ise, deniz kuvvetlerinin Rus işgalcilerin Mariupol'de girişeceği bir çıkarma operasyonuna karşı hazırlık yaptığını duyurdu.
BATAN GEMİNİN MÜRETTEBATINA TEFTİŞ
Karadeniz'de Ukrayna ordusunun ateşlediği Neptün füzeleriyle batan Rus savaş gemisi Moskva'nın mürettebatı, ilk kez görüntülendi. Karadeniz Filosu'nun en büyük gemisi Moskva'da önce yangın çıktığını açıklayan Rusya, daha sonra savaş gemisinin Karadeniz'in sularına gömüldüğünü resmen kabul etmek zorunda kaldı.