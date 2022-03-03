Putin'in "hazır olun" talimatı ülkelerin "nükleer silahlanma yarışını" akıllara getirdi! ABD mi Rusya mı daha büyük nükleer güç?
Ukrayna ile NATO'ya üyelik gerilimi üzerinden çatışan Rusya lideri Putin, nükleer kuvvetlerin yüksek alarm konumuna geçmesi emrini verirken, Lavrov da "üçüncü dünya savaşı çıkarsa, bu nükleer ve yıkıcı olur" dedi. Bu açıklamalar, bir kez daha ülkelerin "nükleer silahlanma yarışını" akıllara getirdi. Nükleer silahlanma fikri ilk olarak ne zaman ortaya çıktı? Nükleer yarışta lider ülke kim? Rusya mı ABD mi nükleer açıdan daha güçlü? İşte detaylar...
03.03.2022 09:47 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:50
1942'de İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD, Kanada ve İngiltere nükleer silah üretmek için bir proje başlattı.
İlk nükleer bomba denemesi 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde yapıldı.
SSCB'NİN İLK NÜKLEER SİLAH DENEMESİ 1949
Tarihte ilk ve son kez nükleer silahlar bir savaşta kullanılmış oldu ancak "nükleer silahlanma yarışı" henüz yeni başlamıştı.