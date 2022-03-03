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Ölümle yaşam arasında savaş! Kiev'deki doğum hastanesi görüntülendi! Hüzünlü kareler...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de binlerce kişi kenti terk etmeye çalışırken bir doğum hastanesinde olağanüstü anlar yaşanıyor. Anneler, ölümün gölgesinde yeni doğan bebeklerini kucaklarına alır almaz sığınaklara götürülüyor. İşte savaşın arasında dünyaya gelen bebekler...

03.03.2022 09:52 - Son Güncelleme: 03.03.2022 10:09
Ölümde yaşam arasında savaş! Kiev’deki doğum hastanesi görüntülendi! Hüzünlü kareler...

Rusya-Ukrayna savaşı 8. gününde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölümde yaşam arasında savaş! Kiev’deki doğum hastanesi görüntülendi! Hüzünlü kareler...

Savaş birçok trajediye yol açarken kuşatma altındaki başkent Kiev'de bir doğum hastanesi, yaşamla ölüm arasında faaliyetini sürdürüyor.

Ölümde yaşam arasında savaş! Kiev’deki doğum hastanesi görüntülendi! Hüzünlü kareler...

Sabah'tan Uğur Yıldırım hastanenin hüzün dolu anlarını böyle ölümsüzleştirdi.

Ölümde yaşam arasında savaş! Kiev’deki doğum hastanesi görüntülendi! Hüzünlü kareler...
Ölümde yaşam arasında savaş! Kiev’deki doğum hastanesi görüntülendi! Hüzünlü kareler...
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