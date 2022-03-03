Ölümle yaşam arasında savaş! Kiev'deki doğum hastanesi görüntülendi! Hüzünlü kareler...
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de binlerce kişi kenti terk etmeye çalışırken bir doğum hastanesinde olağanüstü anlar yaşanıyor. Anneler, ölümün gölgesinde yeni doğan bebeklerini kucaklarına alır almaz sığınaklara götürülüyor. İşte savaşın arasında dünyaya gelen bebekler...
03.03.2022 09:52 - Son Güncelleme: 03.03.2022 10:09
Savaş birçok trajediye yol açarken kuşatma altındaki başkent Kiev'de bir doğum hastanesi, yaşamla ölüm arasında faaliyetini sürdürüyor.