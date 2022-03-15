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Putin'e 'psikopat' demişti! Ünlü model Gretta Vedler'in cesedi bavula tıkılmış şekilde bulundu!

Rusya - Ukrayna savaşı dünyanın gündemini meşgul ederken gelen bir haber şoke etti. Sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'psikopat' diyen ünlü model Gretta Vedler'in cansız bedeni bulundu. Bavula tıkılı halde bulunan Gretta Vedler'in ölümü ile ilgili araştırma yapan ekipler o isme ulaştı.

15.03.2022 14:30 - Son Güncelleme: 15.03.2022 14:30
Putin’e ’psikopat’ demişti! Ünlü model Gretta Vedler’in cesedi bavula tıkılmış şekilde bulundu!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, başta dünya ülkeleri olmak üzere kendi ülkesinden de büyük eleştiri alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Putin’e ’psikopat’ demişti! Ünlü model Gretta Vedler’in cesedi bavula tıkılmış şekilde bulundu!

GEÇTİĞİMİZ YIL "PSİKOPAT" DEMİŞ
Rusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.

Putin’e ’psikopat’ demişti! Ünlü model Gretta Vedler’in cesedi bavula tıkılmış şekilde bulundu!

2021 YILI OCAK AYINDA KAYBOLDU
Genç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamadı. Vedler hakkındaki üzücü haberi ise önceki gün geldi.

Putin’e ’psikopat’ demişti! Ünlü model Gretta Vedler’in cesedi bavula tıkılmış şekilde bulundu!

Vedler'in erkek arkadaşının ihbarı üzerine, genç model Lipetsk'te 400 kilometre uzaklıkta bir ormanda bavulun içinde ölü olarak bulundu.

Putin’e ’psikopat’ demişti! Ünlü model Gretta Vedler’in cesedi bavula tıkılmış şekilde bulundu!

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
Diğer yandan genç kızın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü de merak edilmeye başlanmıştı.

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