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Yüzleri paramparça oldu! Kiev'de apartman bombalandı! Yaşlılar kanlar içinde kaldı

Rusya- Ukrayna savaşı 20. günde kanlı bir şekilde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde başkent Kiev'in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti. İşte 2 sivilik öldüğü apartman saldırısından görüntüler...

15.03.2022 10:11 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:37
Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

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Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı.

Son dakika: Kiev’de apartman bombalandı: 2 ölü

Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Yüzleri paramparça oldu! Kiev’de apartman bombalandı! Yaşlılar kanlar içinde kaldı

Sabah'tan Uğur Yıldırım saldırı sonrası olay yerindeki vahşeti böyle görüntüledi.

Yüzleri paramparça oldu! Kiev’de apartman bombalandı! Yaşlılar kanlar içinde kaldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkiv'in Rus ordusu tarafından bombalanmaya devam ettiğini belirterek bombalanma anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaştı.

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