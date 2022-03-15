Yüzleri paramparça oldu! Kiev'de apartman bombalandı! Yaşlılar kanlar içinde kaldı
Rusya- Ukrayna savaşı 20. günde kanlı bir şekilde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde başkent Kiev'in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti. İşte 2 sivilik öldüğü apartman saldırısından görüntüler...
15.03.2022 10:11 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:37
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkiv'in Rus ordusu tarafından bombalanmaya devam ettiğini belirterek bombalanma anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaştı.