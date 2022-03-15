Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.