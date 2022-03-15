Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye verilmeyen Patriotlar ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.
Atlantik Köprüsü Başkanlığını yürüten Gabriel, Berlin'de yaptığı açıklamada, geçmişte Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok şey yaptığını savundu.
Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.
Gabriel, geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını dile getirerek Twitter üzerinden Montrö Anlaşması'nı ve Türkiye'yi övdüğünü belirtti.
'KARADENİZE BAKMAK YETERLİ'
Bu paylaşıma gelen tepkileri eleştiren Gabriel, "Hangi dünyada olduğumuzun bile farkında değiliz. Coğrafya dersinde ne yapıyorlar bilmiyorum ancak Karadeniz'e bakardım ve ardından Türkiye'nin neden bizimle kalması gerektiğini anlardım" ifadelerini kullandı.