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Haberler Dünya Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye verilmeyen Patriotlar ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.

15.03.2022 14:49 - Son Güncelleme: 15.03.2022 14:49
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

Atlantik Köprüsü Başkanlığını yürüten Gabriel, Berlin'de yaptığı açıklamada, geçmişte Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok şey yaptığını savundu.

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Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

'TÜRKİYE BATI'DAN KOPARILMAMALI'
Türkiye'nin Batı'dan kopmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Gabriel, "Bu yüzden Patriotların sağlanması gerektiği kanaatindeydim. Bir NATO ortağına hava savunma füzeleri sağlanmasının aleyhine ne olabilir, hiçbir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

Gabriel, geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını dile getirerek Twitter üzerinden Montrö Anlaşması'nı ve Türkiye'yi övdüğünü belirtti.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den itiraf gibi açıklama: Türkiye’ye Patriot verilmemesi hataydı

'KARADENİZE BAKMAK YETERLİ'
Bu paylaşıma gelen tepkileri eleştiren Gabriel, "Hangi dünyada olduğumuzun bile farkında değiliz. Coğrafya dersinde ne yapıyorlar bilmiyorum ancak Karadeniz'e bakardım ve ardından Türkiye'nin neden bizimle kalması gerektiğini anlardım" ifadelerini kullandı.

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