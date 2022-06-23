Putin'e 'psikopat' demişti! Ünlü model Gretta Vedler ölümünü tahmin etmiş!
Rusya - Ukrayna savaşı dünyanın gündemini meşgul ederken sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'psikopat' diyen ünlü model Gretta Vedler'in cansız bedeninin bavula tıkılı halde bulunması şoke etmişti. Gretta Vedler'in kaybolmadan birkaç gün önce gizlice bir video çektiği ve kendi ölümünü tahmin ettiği ortaya çıktı.
Gretta Vedler, Rusya'da yaşayan ve hayatını modellik yaparak kazanan genç bir kadındı. Aynı zamanda moda blogger'ı, influencer ve dijital içerik üreticisiydi. 1998 doğumlu Vedler, 2021'de sosyal medya hesabından Rusya lideri Vladimir Putin'e 'psikopat' demiş ve bu çıkışıyla gündemi uzun süre meşgul etmişti.
23 yaşındaki Gretta Vedler, bu açıklamasından yaklaşık bir ay sonra ortadan kayboldu. Genç modelin cesedi, kaybolmasından bir yıl sonra bulundu. Ünlü model, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otel odasında öldürüldü. Eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin, Gretta'yı boğarak öldürdüğünü cinayetten bir yıl sonra, Mart itiraf etti ve aralarında para konusunda çıkan bir anlaşmazlık sonrasında cinayeti işlediğini söyledi.
Kendisini sorguya çeken polis yetkililerine, genç modelin cesedinin yanında üç gün yattığını, ardından da yeni satın aldığı bir bavula koydu ve yaklaşık 450 kilometre yok kat ederek Lipetsk bölgesine götürdü. Burada onu ebeveynlerinin garajında bir arabanın bagajında bıraktı.
Dedektiflere, kokuyu gizlemek için çantayı kömürle paketlediğini ve arkadaşlarının hala hayatta olduğuna inandırmak için modelin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ettiğini itiraf etti.
Gretta'nın ölümünün siyasi düşünceleriyle bağlantısı olmadığı düşünülüyor. Ancak yine de Rusya liderinin "daha büyük bir Rusya oluşturma" planları olduğunu söylemiş olması, Ukrayna'yı işgal etmesinin habercisi olarak görülüyor.
Şimdiyse Gretta'nın tüyler ürpertici kaderinin farkında olduğunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Orataya çıkan yeni görüntülerde Gretta, otel personelinin görüş alanı dışında, resepsiyon masasının altında sakladığı bir cep telefonuna kendini kaydederken görülüyor: "708 numaradan geliyorum. Çığlık atıyordum, cinayetle tehdit edildim ama kimse yardımıza gelmedi."
Otel müdürü, görüntülerde ne olduğu anlaşılmayan bir şeyler söyledikten sonra Gretta ekliyor: "Adını hatırla." Ve erkek arkadaşı Dmitry Korovin'i gelecekteki katili olarak damgalayarak adını birkaç kez tekrar ediyor:
"DMİTRY KOROVİN. DMİTRY KOROVİN. DMİTRY KOROVİN..."
Gretta'nın ölmeden önce gizlice kayda aldığı görüntüleri, ismi açıklanmayan bir arkadaşına gönderdiği ortaya çıktı. Gretta'nın Rus medyasına konuşan ve adı açıklanmayan arakdaşı, "Korovin ile birkaç kez görüştüm. Ondan hiç hoşlanmadım" dedi ve ekledi:
"Birincisi, bu kişinin öngörülemez, ilkesiz ve tehlikeli olduğu hemen anlaşılıyor. İkincisi, kesinlikle eminim ki Gretta'nın ne yaptığını biliyordu, onun kazandığı paralardan faydalandı."
Gretta'nın arkadaşlarına göre, model genellikle Korovin'in ondan para isteyip geri ödemeyeceğinden şikayet ederdi. İddiaya göre Dmitry genç kadına yüz binlerce lira borçluydu ve ödemeyi reddetti.
Bir polis memuru, adli bir psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulacak olan Korovin'in kendisine şunları söylediğini iddia etti:
"Gretta'yı köpek gibi ormanda bi yere gömemezdim. Onunla yakındık. bunu ona yapamazdım."
Rusya Federasyonu Moskova Şehri Araştırma Komitesi, "12 Mart 2022'de, 2021'de Moskova'da kaybolan bir modelin cesedi Lipetsk şehrinde bir kır evinin garajında bulundu. Sanık, Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91. Maddesi uyarınca gözaltına alındı. Sorgulama sırasında, polise mali ve kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan bir çatışma sonucunda kız arkadaşını boğduğunu açıklayarak suçunu tamamen kabul etti." açıklamasında bulundu.
Açıklama şöyle sürdü: "Sanık, suçu işledikten sonra cesedi bir bavula sakladı ve yaşadığı Lipetsk şehrinin topraklarına taşıdı."