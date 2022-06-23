Putin’e ’psikopat’ demişti! Ünlü model Gretta Vedler ölümünü tahmin etmiş!

Otel müdürü, görüntülerde ne olduğu anlaşılmayan bir şeyler söyledikten sonra Gretta ekliyor: "Adını hatırla." Ve erkek arkadaşı Dmitry Korovin'i gelecekteki katili olarak damgalayarak adını birkaç kez tekrar ediyor:

"DMİTRY KOROVİN. DMİTRY KOROVİN. DMİTRY KOROVİN..."

Gretta'nın ölmeden önce gizlice kayda aldığı görüntüleri, ismi açıklanmayan bir arkadaşına gönderdiği ortaya çıktı. Gretta'nın Rus medyasına konuşan ve adı açıklanmayan arakdaşı, "Korovin ile birkaç kez görüştüm. Ondan hiç hoşlanmadım" dedi ve ekledi:

"Birincisi, bu kişinin öngörülemez, ilkesiz ve tehlikeli olduğu hemen anlaşılıyor. İkincisi, kesinlikle eminim ki Gretta'nın ne yaptığını biliyordu, onun kazandığı paralardan faydalandı."

Gretta'nın arkadaşlarına göre, model genellikle Korovin'in ondan para isteyip geri ödemeyeceğinden şikayet ederdi. İddiaya göre Dmitry genç kadına yüz binlerce lira borçluydu ve ödemeyi reddetti.

Bir polis memuru, adli bir psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulacak olan Korovin'in kendisine şunları söylediğini iddia etti:

"Gretta'yı köpek gibi ormanda bi yere gömemezdim. Onunla yakındık. bunu ona yapamazdım."