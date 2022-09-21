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İran'da 'Mahsa Emini' gösterileri sürüyor! Sokaklar karıştı... İnternet kesilebilir

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan gösteriler sürüyor. Birçok kentte çıkan olaylarda çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

21.09.2022 13:20 - Son Güncelleme: 21.09.2022 13:30
İran’da ’Mahsa Emini’ gösterileri sürüyor! Sokaklar karıştı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan gösteriler sürüyor.

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İran’da ’Mahsa Emini’ gösterileri sürüyor! Sokaklar karıştı

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Tahran'ın kuzeybatısındaki Kazvin eyaletinde düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, ülke liderlerinin aleyhinde sloganlar attı.

İran’da ’Mahsa Emini’ gösterileri sürüyor! Sokaklar karıştı

Göstericilerden bir kısmının ise caddedeki polise ait bir minibüsü ve bir otomobili ateşe verdiği belirtildi.

İran’da ’Mahsa Emini’ gösterileri sürüyor! Sokaklar karıştı

Haberde, motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İran’da ’Mahsa Emini’ gösterileri sürüyor! Sokaklar karıştı

Reşt kentinde düzenlenen gösteriler sırasında da polis ve eylemciler arasında şiddetli arbede yaşandı. Bazı göstericilerin 2 banka şubesini tahrip ettiği ve İmam Musa Kazım Cami'sini de ateşe verdiği görüntüler yayınlandı.

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