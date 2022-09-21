İran'da 'Mahsa Emini' gösterileri sürüyor! Sokaklar karıştı... İnternet kesilebilir
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan gösteriler sürüyor. Birçok kentte çıkan olaylarda çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.
21.09.2022 13:20 - Son Güncelleme: 21.09.2022 13:30
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan gösteriler sürüyor.