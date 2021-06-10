Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüsün kaynağı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Ne yarasa ne pangolin
Dünya ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüsle savaşırken şoke eden yeni bir araştırma geldi. Gelen son dakika haberine göre koronavirüsün kaynağı yarasa da değil pangolin de. Araştırma ekibinden Chris Newman yaptığı açıklamada 'Elimizdeki veriler insanların bu virüsle nasıl enfekte olduğunu açıklayamıyor ancak pazarlardaki yarasa ve pangolinler bu bilmecede yer almıyor; artık bundan eminiz.' ifadesini kullandı. İşte detaylar...
10.06.2021 13:51
- Son Güncelleme: 10.06.2021 13:51