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Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüsün kaynağı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Ne yarasa ne pangolin

Dünya ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüsle savaşırken şoke eden yeni bir araştırma geldi. Gelen son dakika haberine göre koronavirüsün kaynağı yarasa da değil pangolin de. Araştırma ekibinden Chris Newman yaptığı açıklamada 'Elimizdeki veriler insanların bu virüsle nasıl enfekte olduğunu açıklayamıyor ancak pazarlardaki yarasa ve pangolinler bu bilmecede yer almıyor; artık bundan eminiz.' ifadesini kullandı. İşte detaylar...

10.06.2021 13:51 - Son Güncelleme: 10.06.2021 13:51
Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüsün kaynağı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Ne yarasa ne pangolin

2019 yılında aralık ayında başlayan ve aradan geçen zamanda bütün dünyayı saran Kovid-19 salgını 4 milyona yakın can kabına yol açtı ve dünya çapında 180 milyona yakın insana bulaştı.

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Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüsün kaynağı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Ne yarasa ne pangolin

Salgın ilk ortaya çıktığı günlerde Çin'den gelen bu fotoğraflar tüm dünyanın kanını dondurmuş, bu korku gerçeğe dönüşerek dünyayı esir almıştı.

Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüsün kaynağı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Ne yarasa ne pangolin

Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası bir yandan aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken bir yandan da virüsün kökeni ve ne şekilde yayıldığıyla ilgili araştırmalar yapıyor.

Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüsün kaynağı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Ne yarasa ne pangolin

ABD'nin uzun süredir Çin'i suçladığı, Vuhan'daki Viroloji laboratuvarını işaret ettiği 'sızıntı' teorisi son günlerde yeniden tartışmaların odağında yer alıyor.

Dünyayı şoke eden araştırma! Koronavirüsün kaynağı ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Ne yarasa ne pangolin

Öte yandan başta Çin olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve diğer birçok kurum salgının 0 noktası olarak Çin'de yaygın olarak görülen canlı hayvanların alınıp satıldığı, hatta kesilerek pişirildiği 'canlı hayvan pazarları'nı işaret ediyordu.