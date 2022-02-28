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Uydu görüntüleri ortaya çıktı! 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 5. gününe girdi. Savaş sürerken ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu. İşte o görüntüler...

28.02.2022 00:24 - Son Güncelleme: 28.02.2022 00:52
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev’e ilerliyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 5. gününe girdi. Savaş sürerken ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi flaş bir bilgi paylaştı.

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Uydu görüntüleri ortaya çıktı! 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev’e ilerliyor

Yapılan yazılı açıklamada, yeni elde ettikleri uydu görüntülerinde, yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğinin görüldüğü bildirildi.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı! 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev’e ilerliyor

Maxar elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı! 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev’e ilerliyor

Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı! 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev’e ilerliyor

Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.

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