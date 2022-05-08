Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus petrol ve gazına alternatif arayan Batı, Yunanistan'ı Doğu Akdeniz konusunda uyardı. Yunan basını Batı'nın Atina'ya "Türkiye ile ortaklık kur" çağrısında bulunduğunu yazdı.
08.05.2022 16:44 - Son Güncelleme: 08.05.2022 16:44
"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEN ENERJİ KAYNAKLARININ ÇIKARILMASI..."
"Yunanistan-Türkiye: İş birliği şartları" başlıklı haberde, Doğu Akdeniz ve Ege hatırlatması yapılarak, bu bölgelerden enerji kaynaklarının çıkarılması konusunda Yunanistan'ın Türkiye ile ortaklık kurması gerektiği kaydedildi.
Haberde, "Diplomatik değerlendirmelere göre, Yunanistan, Batı'dan Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinden enerji kaynaklarının çıkarılması ve Avrupa'ya aktarılmasında Türkiye ile iş birliği yapması yönünde çağrılar alıyor." denildi.