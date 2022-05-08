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Haberler Dünya Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus petrol ve gazına alternatif arayan Batı, Yunanistan'ı Doğu Akdeniz konusunda uyardı. Yunan basını Batı'nın Atina'ya "Türkiye ile ortaklık kur" çağrısında bulunduğunu yazdı.

08.05.2022 16:44 - Son Güncelleme: 08.05.2022 16:44
Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına olan bağımlılıklarını sorguluyor.

Moskova yönetimine karşı altıncı yaptırım paketini devreye almanın yollarını arayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosu teklifinde bulundu.

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Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

AVRUPA'DAN YUNANİSTAN'A TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, "Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı." demişti.

Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

Yunanistan basınından in.gr adlı internet haber sitesinin aktardığına göre, Atina yönetimi, Türkiye ile enerji alanında iş birliği yapması ve Avrupa'ya enerji transferi konularında Batı'dan telkinler alıyor.

Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEN ENERJİ KAYNAKLARININ ÇIKARILMASI..."
"Yunanistan-Türkiye: İş birliği şartları" başlıklı haberde, Doğu Akdeniz ve Ege hatırlatması yapılarak, bu bölgelerden enerji kaynaklarının çıkarılması konusunda Yunanistan'ın Türkiye ile ortaklık kurması gerektiği kaydedildi.

Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

Haberde, "Diplomatik değerlendirmelere göre, Yunanistan, Batı'dan Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinden enerji kaynaklarının çıkarılması ve Avrupa'ya aktarılmasında Türkiye ile iş birliği yapması yönünde çağrılar alıyor." denildi.

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