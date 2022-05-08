Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok

AVRUPA'DAN YUNANİSTAN'A TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, "Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı." demişti.