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Haberler Dünya Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin'in eski danışmanından şok sözler

Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin'in eski danışmanından şok sözler

Dünya Rusya - Ukrayna savaşında olup biteni anbean takip ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldi. Putin, Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi, yeni hedefi ise uydu görüntülerine yansıdı. Öte yandan Putin'in eski danışmanının sözleri ise çok konuşulacak cinsten.

10.04.2022 17:02 - Son Güncelleme: 10.04.2022 17:02
Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin’in eski danışmanından şok sözler

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.

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Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin’in eski danışmanından şok sözler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu pek çok kritik bölgeden çekilen Rusya'dan savaşın kaderini tayin edecek bir hamle geldi.

Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin’in eski danışmanından şok sözler

Putin, Ukrayna'daki savaşı komuta edecek ismi değiştirdi. CNN International'da yer alan habere göre, Putin, Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdi.

Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin’in eski danışmanından şok sözler

SAVAŞ TEK BİR BÖLGEDE YOĞUNLAŞACAK
Aynı habere göre, Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un Rus güçlerinin Donbass'a yapacağı saldırıyı tam yetki ile yöneteceği iddiasına da yer verildi.

Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin’in eski danışmanından şok sözler

Başka bir deyişle Dvornikov ile savaşın Donbass bölgesine kayması ve Rus generalin birden fazla cephede savaşmak yerine bu bölgeye yoğunlaşması bekleniyor.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde bunun Rus ordusunun koordinasyonunda yeni bir ivme getirebileceği belirtildi.

CNN International'a konuşan Avrupalı yetkili bu adımın Rus ordusunun kötü gidişatını kanıtladığını belirtti ve yeni general ataması ile ilgili 'Bunun ne kadar etkili olduğunu göreceğiz' dedi.

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