Putin Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi yeni hedefi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! Putin'in eski danışmanından şok sözler
Dünya Rusya - Ukrayna savaşında olup biteni anbean takip ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldi. Putin, Ukrayna savaşındaki generalleri değiştirdi, yeni hedefi ise uydu görüntülerine yansıdı. Öte yandan Putin'in eski danışmanının sözleri ise çok konuşulacak cinsten.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu pek çok kritik bölgeden çekilen Rusya'dan savaşın kaderini tayin edecek bir hamle geldi.
Başka bir deyişle Dvornikov ile savaşın Donbass bölgesine kayması ve Rus generalin birden fazla cephede savaşmak yerine bu bölgeye yoğunlaşması bekleniyor.
ABD'li ve Avrupalı yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde bunun Rus ordusunun koordinasyonunda yeni bir ivme getirebileceği belirtildi.
CNN International'a konuşan Avrupalı yetkili bu adımın Rus ordusunun kötü gidişatını kanıtladığını belirtti ve yeni general ataması ile ilgili 'Bunun ne kadar etkili olduğunu göreceğiz' dedi.