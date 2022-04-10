RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya - Ukrayna savaşında acı görüntüleri paylaştılar! Koca şehirden eser kalmadı

Rusya - Ukrayna savaşında her geçen gün yeni bir şiddet ve hayatını kaybeden sivil veya asker fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Fakat savaş ile beraber yaşanan ağır bombardımanlar şehirleri yakıp geçiyor. Bu kapsamda Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusundan temizlenen Çernihiv'in son halini yansıtan görüntüleri paylaştı.

10.04.2022 19:38 - Son Güncelleme: 10.04.2022 19:39
Rusya - Ukrayna savaşında acı görüntüleri paylaştılar! Koca şehirden eser kalmadı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sürerken, Rus askerlerinden temizlenen Ukrayna'nın şehirlerinden görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Rusya - Ukrayna savaşında acı görüntüleri paylaştılar! Koca şehirden eser kalmadı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde yer alan ve Belarus'a sınırı bulunan Çernihiv şehri de Rus ordusundan temizlendi.

Rusya - Ukrayna savaşında acı görüntüleri paylaştılar! Koca şehirden eser kalmadı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernihiv şehrindeki savaş izlerini paylaşarak, evi yıkılan ve oğlu ölen bir vatandaşın görüntülerini yayınladı.

Rusya - Ukrayna savaşında acı görüntüleri paylaştılar! Koca şehirden eser kalmadı

RUSYA 500 KİLOLUK BOMBALAR ATIYOR
Savaşta ölen oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Aleksandr Ostapovich, "Bazı işlerim nedeniyle evden çıkmıştım. Uçakların uçtuğunu gördüm.

Rusya - Ukrayna savaşında acı görüntüleri paylaştılar! Koca şehirden eser kalmadı

Oğlum okula gitmişti ve o öldü. Birisi daha sonra bana oğlumu getirdi. Rusya 500 kiloluk bombalar atıyor. Gördüğünüz gibi araçlar sağa sola savrulmuş ve göçük altında kalmış durumdalar.

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