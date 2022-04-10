Aşırı sağcı Jirinovski’nin cenazesine o çanta ile gitti! Putin’in yanından ayırmadığı o çantanın sırrı ne?
Dünya Ukrayna - Rusya savaşını anbean takip ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de her adımı izleniyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in aşırı milliyetçi parti lideri Jirinovski'nin cenazesine gittiği çanta gündem konusu oldu. Peki Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? İşte detaylar
Dünya, önceki gün Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorks'ta 50'den fazla kişinin öldüğü tren istasyonuna yönelik saldırının şokunu yaşarken Rusya lideri Vladimir Putin, başkent Moskova'da ülkenin tartışmalı siyasetçilerinden olan Vladimir Jirinovski'nin cenazesine katıldı.
KİLİSE ÖNCEDEN BOŞALTILDI
Rusya, Kramatorsk saldırısıyla ilgisinin bulunmadığını savunurken gözler Kurtarıcı İsa katedralindeki cenaze törenine katılan Putin'deydi. Görgü tanıklarına göre, Putin gelmeden Jirinovski'nin yakınları dahil kilise boşaltıldı. Kırmızı güllerle Jirinovski'nin tabutunun başına gelen Putin'in hemen arkasında yürüyen askeri bir görevlinin elindeki Çanta ise dikkat çekti.
'NÜKLEER FUTBOL TOPU'
İngiliz The Sun gazetesine göre çanta, ABD başkanlarında da bulunan ve 'futbol topu' diye de anılan nükleer savaşı başlatmak için gerekli kodların bulunduğu çantaya çok benziyordu. Rus medyası daha önce Rusya Federasyonu'ndan üst düzey yetkililerin giriş yapabildiği bu çantalardan üç adet bulunduğunu yazmıştı. Nükleer çantanın, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlatılan Rus işgalinin sürdüğü ve Rusya'nın nükleer güçlerini alarma geçirdiği bir dönemde ortaya çıkarılması ayrıca dikkat çekti.
VLADİMİR JİRİNOVSKİ'YE SAYGI
Rus siyaset sahnesinin en tartışmalı figürlerinden olan Jirinovski, geçen salı günü 75 yaşında yıl başından bu yana mücadele verdiği koronavirüse yenik düşmüştü. Türkolog olan Jirinovski, Rusya'da resmen tanınmış ilk muhalefet partisinin lideriydi. Liberal Demokrat Parti'nin aslında Putin'in iktidarda kalmasını sağlamak için kurgulandığı da iddialar arasındaydı. 1990'lı yıllarda Yunanistan'dan Rusya'ya kaçan terörist başı Abdullah Öcalan'ın konuk edilmesinde etkili olan Jirinovski, 2000'li yıllardan sonra Türkiye'ye yönelik daha ılımlı bir tavır almıştı.
22 Aralık'ta yaptığı konuşmada Jirinovski, Putin'in askerlerini 22 Şubat'ta Ukrayna'ya yollayacağını söyleyerek "Rusya yeniden büyük bir ülke olacak. Herkes çenesini kapatsın, ülkemize saygı göstersin" demişti. Rusya, Jirinovski'nin öngördüğü tarihten iki gün sonra Ukrayna'ya girmişti.