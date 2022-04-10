Aşırı sağcı Jirinovski’nin cenazesine o çanta ile gitti! Putin’in yanından ayırmadığı o çantanın sırrı ne?

'NÜKLEER FUTBOL TOPU'

İngiliz The Sun gazetesine göre çanta, ABD başkanlarında da bulunan ve 'futbol topu' diye de anılan nükleer savaşı başlatmak için gerekli kodların bulunduğu çantaya çok benziyordu. Rus medyası daha önce Rusya Federasyonu'ndan üst düzey yetkililerin giriş yapabildiği bu çantalardan üç adet bulunduğunu yazmıştı. Nükleer çantanın, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlatılan Rus işgalinin sürdüğü ve Rusya'nın nükleer güçlerini alarma geçirdiği bir dönemde ortaya çıkarılması ayrıca dikkat çekti.