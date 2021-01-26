ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Son dakika haberi: ABD'de Donald Trump döneminde sık sık yaşanan toplumsal olaylarda halk ve polis karşı karşıya geliyordu. Biden daha göreve başlayalı bir hafta olmadan benzer olaylar bir kez daha baş gösterdi. ABD'de polis otomobillerle sokak yarışları yapıldığı ihbarını aldı. Güvenlik güçleri olay yerine gittiğinde 100 kişiden fazla bir kalabalıkla karşılaştı. Kalabalıktan korkan polis kaçmaya çalışırken birkaç kişiyi devirdi bir kişinin ise üstünden geçti. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu. Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa isimli örgüt sokağa indi. İşte tüm yaşananlar....

26.01.2021 09:16 - Son Güncelleme: 26.01.2021 09:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





