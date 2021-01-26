ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri
Son dakika haberi: ABD'de Donald Trump döneminde sık sık yaşanan toplumsal olaylarda halk ve polis karşı karşıya geliyordu. Biden daha göreve başlayalı bir hafta olmadan benzer olaylar bir kez daha baş gösterdi. ABD'de polis otomobillerle sokak yarışları yapıldığı ihbarını aldı. Güvenlik güçleri olay yerine gittiğinde 100 kişiden fazla bir kalabalıkla karşılaştı. Kalabalıktan korkan polis kaçmaya çalışırken birkaç kişiyi devirdi bir kişinin ise üstünden geçti. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu. Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa isimli örgüt sokağa indi. İşte tüm yaşananlar....
Kalabalığın, ünlü Hızlı ve Öfkeli filmindeki gibi sokak yarışları düzenlemek için toplandığı bilgisi yayılırken, ekipler insanları dağıtmak istedi. Ancak kalabalığa müdahale etmek isteyen polis ekipleri, onlarca kişinin tepkisiyle karşılaştı. Destek isteyen polis ekipleri, bekledikleri ek kuvvetin gelmemesinin ardından kalabalığa aracıyla müdahale etti.