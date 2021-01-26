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ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Son dakika haberi: ABD'de Donald Trump döneminde sık sık yaşanan toplumsal olaylarda halk ve polis karşı karşıya geliyordu. Biden daha göreve başlayalı bir hafta olmadan benzer olaylar bir kez daha baş gösterdi. ABD'de polis otomobillerle sokak yarışları yapıldığı ihbarını aldı. Güvenlik güçleri olay yerine gittiğinde 100 kişiden fazla bir kalabalıkla karşılaştı. Kalabalıktan korkan polis kaçmaya çalışırken birkaç kişiyi devirdi bir kişinin ise üstünden geçti. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu. Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa isimli örgüt sokağa indi. İşte tüm yaşananlar....

26.01.2021 09:16 - Son Güncelleme: 26.01.2021 09:16
ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

ABD'de sular durulmuyor. Son aylarda başkanlık seçimi ve yemin törenine odaklanan ülkeden yine dünyayı sarsan görüntüler geldi. Aylardır süren polis şiddetine yönelik protestolarda polis kuvvetleriyle siviller arasındaki gerginlik tırmandı.

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ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Washington eyaletinde bulunan Tacoma kentinde çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, tüm dünyayı dehşete düşüren korkunç bir olaya imza attı.

ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Tacoma şehir merkezinde bulunan meydanda yoğun bir kalabalığın toplandığı ihbarı alam polis ekipleri, olay yerine gitti. 100'den fazla kişinin ve onlarca otomobilin yolu kapattığını tespit eden polis güçleri, kalabalığı dağıtmak istedi.

ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Kalabalığın, ünlü Hızlı ve Öfkeli filmindeki gibi sokak yarışları düzenlemek için toplandığı bilgisi yayılırken, ekipler insanları dağıtmak istedi. Ancak kalabalığa müdahale etmek isteyen polis ekipleri, onlarca kişinin tepkisiyle karşılaştı. Destek isteyen polis ekipleri, bekledikleri ek kuvvetin gelmemesinin ardından kalabalığa aracıyla müdahale etti.

ABD'de bir kez daha karıştı! Polis vatandaşı ezdi! Sokaklar yangın yeri

Hafta sonu akşam saatlerinde yaşandığı bildirilen ve görüntülerinin de sosyal medyada yayınlandığı feci olayda, Tacoma Polisi'ne ait etrafı insanlarla çevrili devriye aracı, ileri fırlayarak yaklaşık beş kişiyi yere düşürüyor.