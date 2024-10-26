Baba Vanga ve Nostradamus’un korkutan 2025 kehaneti! İki kahin de aynı tarihi işaret etti

Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Lübnan, Suriye şimdi de İran derken Orta Doğu'da topyekün savaşa giden süreç, ABD ve Avrupa'da eylemler, krizler… Üçüncü Dünya Savaşı'nın sinyalleri verilirken dünyaca meşhur iki kahinin 2025 tahminleri gündeme damga vurdu.
NOSTRADAMUS VE BABA VANGA'DAN AYNI KEHANET
Hem Nostradamus hem de Baba Vanga önümüzdeki yıl Avrupa'da ölümcül bir savaş çıkacağını işaret etti.
NOSTRADAMUS AVRUPA'YI İŞARET ETMİŞTİ
16. yüzyılda yaşamış olan Fransız astrolog ve hekim Nostradamus, Avrupa topraklarının "acımasız savaşlara" karışacağını yazmış ve "Kadim veba düşmanlardan daha kötü olacak" ifadelerini kullanırken geçmişten gelen bir tehlikenin büyük bir krize yol açacağını belirtmişti.