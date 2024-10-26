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Baba Vanga ve Nostradamus’un korkutan 2025 kehaneti! İki kahin de aynı tarihi işaret etti

Dünya topyekün savaşın eşiğine gelirken dünyaca ünlü iki kahin Nostradamus ve Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden gündem oldu. Üçüncü dünya savaşı mı yaklaşıyor?" soruları başlarken hem Baba Vanga'nın hem de Nostradamus'un aynı tarihi işaret ettiği dikkat çekti. Peki, Baba Vanga ve Nostradamus hangi bölgeyi ve hangi tarihi işaret etti?

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 15:59
Baba Vanga ve Nostradamus’un korkutan 2025 kehaneti! İki kahin de aynı tarihi işaret etti

Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Lübnan, Suriye şimdi de İran derken Orta Doğu'da topyekün savaşa giden süreç, ABD ve Avrupa'da eylemler, krizler… Üçüncü Dünya Savaşı'nın sinyalleri verilirken dünyaca meşhur iki kahinin 2025 tahminleri gündeme damga vurdu.

Baba Vanga ve Nostradamus’un korkutan 2025 kehaneti! İki kahin de aynı tarihi işaret etti

NOSTRADAMUS VE BABA VANGA'DAN AYNI KEHANET

Hem Nostradamus hem de Baba Vanga önümüzdeki yıl Avrupa'da ölümcül bir savaş çıkacağını işaret etti.

Baba Vanga ve Nostradamus’un korkutan 2025 kehaneti! İki kahin de aynı tarihi işaret etti

NOSTRADAMUS AVRUPA'YI İŞARET ETMİŞTİ

16. yüzyılda yaşamış olan Fransız astrolog ve hekim Nostradamus, Avrupa topraklarının "acımasız savaşlara" karışacağını yazmış ve "Kadim veba düşmanlardan daha kötü olacak" ifadelerini kullanırken geçmişten gelen bir tehlikenin büyük bir krize yol açacağını belirtmişti.

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