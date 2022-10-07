Modern Mata Hari! Ukraynalı genç kadın flört ederek Rus askerlerinin yerini tespit etti

Dailymail'in haberine göre Lisa adlı Ukraynalı genç kadın, bir flört uygulamasında sahte bir profil oluşturarak askerlerden hoşlanan genç bir Rus kadın olduğunu yazdı. Kısa süre sonra, metinler, videolar ve sesli mesajlar gönderen Rus askerleri ile sohbet etmeye başladı.

Lisa'ya ilham veren ise TikTok'ta bir Rus askeriyle arkadaş olan, nerede görev yaptığını soran ve Ukrayna ordusuna bilgi aktaran bir kadın oldu.



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