Modern Mata Hari! Ukraynalı genç kadın flört ederek Rus askerlerinin yerini tespit etti
Savaş nedeniyle Herson'daki evinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı genç bir kadın, Rus birliklerinin izini sürmek ve bulundukları yeri ortaya çıkarmak için bir flört uygulaması aracılığıyla Rus askerlerini kandırdı. Adı Lisa olarak açıklanan 18 yaşındaki kadın, Rus askerlerinin gönderdiği konum bilgilerini ve silah fotoğraflarını uzmanlarla paylaşarak, onların ifşa olmasını sağladı. Lisa'nın çabaları, üst rütbeli sevgililerinden gizli bilgiler toplayan Birinci Dünya Savaşı'nın Alman casusu Mata Hari'yi anımsattı.
Dailymail'in haberine göre Lisa adlı Ukraynalı genç kadın, bir flört uygulamasında sahte bir profil oluşturarak askerlerden hoşlanan genç bir Rus kadın olduğunu yazdı. Kısa süre sonra, metinler, videolar ve sesli mesajlar gönderen Rus askerleri ile sohbet etmeye başladı.
Lisa'ya ilham veren ise TikTok'ta bir Rus askeriyle arkadaş olan, nerede görev yaptığını soran ve Ukrayna ordusuna bilgi aktaran bir kadın oldu.
Fotoğraf temsili
RUS ASKERLERDEN ALDIĞI BİLGİLERİ GAZETECİLERE GÖNDERDİ
Lisa'ya mesaj atan 24 yaşındaki Rus asker Ilgis Hafızov, düğün parası biriktirmek için askerlik yaptığını, ancak daha sonra nişanlısından ayrılarak bir araba almaya karar verdiğini söyledi. Lisa'ya "Bir BMW için para biriktiriyorum" diyerek övündü.
Lisa, ise bu bilgileri askerlerin yerlerini belirlemek için internet verilerini kullanan Slidstvo.info'dan araştırmacı gazetecilere aktardı.
RUS UÇAKLARININ VİDEOLARINI GÖNDERDİ
Lisa'nın flört uygulamasında mesajlaştığı farklı bir Rus askeri olan 19 yaşındaki Nikolai Izmailov ise genç kadını etkilemek için bir havaalanından yola çıkan Rus uçaklarının videolarının gönderdi. Söz konusu asker, Lisa'ya attığı mesajda, "Roketleri düşürmek ve Ukraynalıları öldürmek için bir baskın düzenliyoruz" dedi.
Izmailov, ayrıca Odesa ve Harkiv'e gitmeden önce işgal altındaki Herson'da arkasına park etmiş bir dizi helikopterle poz verdi.