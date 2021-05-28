Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin ardından sular durulmuyor. ABD ve Ukrayna ile sorun yaşayan Rusya'nın İngiltere hakkındaki sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. İngiltere Moskova'nın yaptığı açıklama ile küplere bindi ve çok sert bir tepki gösterdi. İşte detaylar…
28.05.2021 09:28
- Son Güncelleme: 28.05.2021 09:28
ABD ile yaşadığı sorunlara İngiltere de eklenen Moskova'nın yaptığı açıklamaya, İngiliz donanmasından sert tepki geldi.
İngiliz Kraliyet Donanması, Rusya'nın bir İngiliz muhripinin Vladimir Putin'in güçleri tarafından Kırım kıyılarından 'kovulduğu' yönündeki iddiaları yalanladı.
İddia edilen olay Ekim ayında Kırım açıklarında meydana geldi ancak kamuoyuna şimdi açıklandı.
Moskova, HMS Dragon'un "Rus karasularına" girmemesi için "uyarıları" görmezden geldiğini ve gemiyi 'kovmak' için savaş uçakları ve gemiler gönderildiğini iddia etti.
İNGİLTERE'DEN JET HIZIYLA YALANLAMA
İngiltere Savunma Bakanlığı MailOnline'a iddianın 'kategorik olarak doğru olmadığını' söyledi.