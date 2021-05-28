Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin ardından sular durulmuyor. ABD ve Ukrayna ile sorun yaşayan Rusya'nın İngiltere hakkındaki sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. İngiltere Moskova'nın yaptığı açıklama ile küplere bindi ve çok sert bir tepki gösterdi. İşte detaylar…

28.05.2021 09:28 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





