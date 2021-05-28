Vav TV İzle

Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin ardından sular durulmuyor. ABD ve Ukrayna ile sorun yaşayan Rusya'nın İngiltere hakkındaki sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. İngiltere Moskova'nın yaptığı açıklama ile küplere bindi ve çok sert bir tepki gösterdi. İşte detaylar…

28.05.2021 09:28 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:28
Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi

ABD ile yaşadığı sorunlara İngiltere de eklenen Moskova'nın yaptığı açıklamaya, İngiliz donanmasından sert tepki geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi

İngiliz Kraliyet Donanması, Rusya'nın bir İngiliz muhripinin Vladimir Putin'in güçleri tarafından Kırım kıyılarından 'kovulduğu' yönündeki iddiaları yalanladı.

Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi

İddia edilen olay Ekim ayında Kırım açıklarında meydana geldi ancak kamuoyuna şimdi açıklandı.

Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi

Moskova, HMS Dragon'un "Rus karasularına" girmemesi için "uyarıları" görmezden geldiğini ve gemiyi 'kovmak' için savaş uçakları ve gemiler gönderildiğini iddia etti.

Karadeniz’de savaş sesleri! Ukrayna, ABD derken şimdi de İngiltere! Rusya’nın o sözü İngiltere’yi küplere bindirdi

İNGİLTERE'DEN JET HIZIYLA YALANLAMA
İngiltere Savunma Bakanlığı MailOnline'a iddianın 'kategorik olarak doğru olmadığını' söyledi.