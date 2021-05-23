Filistin'e destek mesajı atan Bella ve Gigi Hadid kardeşlerle birlikte hedef alınmıştı... Dua Lipa'dan ABD'ye ayar!

Genç şarkıcı cumartesi Twitter'da yaptığı açıklamada suçlamalara cevap verdi. Lipa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün The New York Times'ta yayımlanan World Values Network'ün reklamındaki yanlış ve dehşet verici iddiaları tümüyle reddediyorum. Hem İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hem de İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in zulüm ve ayrımcılıkla suçladığı İsrail hükümetinin Filistin'deki eylemlerine karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için ödediğimiz bedel bu. Böyle bir duruş sergiliyorum çünkü herkesin; Yahudilerin, Müslümanların ve Hıristiyanların yaşamayı seçtikleri devletin eşit vatandaşları olarak barış içinde yaşamaya hakkı olduğuna inanıyorum.

Tüm ezilenlerle dayanışma içindeyim ve her türlü ırkçılığı reddediyorum."