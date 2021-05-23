Filistin'e destek mesajı atan Bella ve Gigi Hadid kardeşlerle birlikte hedef alınmıştı... Dua Lipa'dan ABD'ye ayar!
Dua Lipa açtı ağzını yumdu gözünü! Filistin'e destek mesajı atan Hadid kardeşlerle birlikte hedef alınan Britanyalı pop yıldızı Dua Lipa, kendisini Yahudi karşıtı ilan eden, The New York Times'ta yayımlanan reklamı görünce ateş püskürdü. İşgalci terör devleti İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı 3 maymunu oynayan Batı ve ABD medyası, İsrail'i eleştiren Müslüman sanatçıları hedef gösterirken, Dua Lipa'dan tokat gibi yanıt geldi...
DUA LİPA'DAN ABD'YE AYAR!
Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor... Kudüs'teki işgal girişimine hız veren, Müslümanların kutsallarını hiçe sayarak Mescid-i Aksa'ya saldıran ve Gazze'de sistematik bir şekilde soykırım faaliyetleri yürüten işgalci İsrail'e karşı Türkiye tüm makamları, vatandaşları ve medyassyla net bir tavır sergiledi. Müslümanları hedef alan siyonist terörizmi lanetledi.
FİLİSTİN'E DESTEKLERİNDEN DOLAYI HEDEF OLDULAR
Aslen Filistinli olan Bella ve Gigi Hadid kardeşler ve şarkıcı Dua Lipa İsrail'in kanlı saldırıları karşısında Filistinlilere verdiği destekten dolayı ABD'de hedef oldu. Model kardeşler ve İngiliz şarkıcının İsrail'i etnik temizlik yapmakla suçladığı, Yahudi devletini kötülediği belirtildi.
Britanyalı pop yıldızı Dua Lipa, Filistin'e destek verdikleri için kendisiyle birlikte model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'i Yahudi karşıtı ilan eden, The New York Times'ta yayımlanan reklamı sert biçimde eleştirdi. 25 yaşındaki Lipa, Yahudi kuruluşu World Values Network'ün "çirkin kampanyalarını yalan ve bariz yanlış beyanlarla" ilerletmek için "utanmadan" ismini kullandığını söyledi.
ABD'nin en etkili basın kuruluşlarından The New York Times'ta yer alan söz konusu reklamda World Values Network'ün kurucusu Shmuley Boteach; Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı "İsrail'i etnik temizlik yapmakla suçlayan" ve "Yahudi Devletini karalayan" üç "mega düzeyde etkili" isim diye niteledi. NME'nin bildirdiğine göreyse kampanyanın internetteki versiyonunda çok daha sert bir dil kullanıldı ve ünlü isimler "Yahudi halkını şeytanlaştırmak için Yahudi karşıtı safra" püskürtmekle suçlandı.
Genç şarkıcı cumartesi Twitter'da yaptığı açıklamada suçlamalara cevap verdi. Lipa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün The New York Times'ta yayımlanan World Values Network'ün reklamındaki yanlış ve dehşet verici iddiaları tümüyle reddediyorum. Hem İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hem de İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in zulüm ve ayrımcılıkla suçladığı İsrail hükümetinin Filistin'deki eylemlerine karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için ödediğimiz bedel bu. Böyle bir duruş sergiliyorum çünkü herkesin; Yahudilerin, Müslümanların ve Hıristiyanların yaşamayı seçtikleri devletin eşit vatandaşları olarak barış içinde yaşamaya hakkı olduğuna inanıyorum.
Tüm ezilenlerle dayanışma içindeyim ve her türlü ırkçılığı reddediyorum."