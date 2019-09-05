Polislerin sosyal medyayı sallayan görüntüleri olay yarattı! Aralarında Türk de var

Almanya sosyal medyada meslekleriyle ön plana çıkan bazı polisler için harekete geçti. Alman polisi, mesleklerini kullanarak sosyal medyada ünlü olan ve bu işten ek gelir sağlayan polislere iç soruşturma başlattı. Polislerin arasında Mehtap Öger isimli bir Türk de var. Mehtap Öger ve Adrienne Koleszár gibi Instagram kullanıcıları, sadece Almanya'da değil, tüm dünyada, çığ gibi büyüyen, "#shecandoboth" (ikisini de yapabilir) etiketiyle de desteklenen akımda göze çarpan isimlerden.

05.09.2019 08:28 - Son Güncelleme: 05.09.2019 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





