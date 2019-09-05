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Dünyanın en iyi havalimanları arasında Türkiye'den bir yer de listede!

The Africa Logistics dünyanın iş anlamında en başarılı havalimanlarını açıkladı. Havacılık sektörünün merakla beklediği listeye Türkiye'den bir havalimanı da girdi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangi ülkelerde? Türkiye'den dünyanın en iyi havalimanları arasına giren havalimanı hangisi? İşte The Africa Logistics'ın dünyanın en iyi havalimanları listesi...

05.09.2019 07:40 - Son Güncelleme: 05.09.2019 07:40
Dünyanın en iyi havalimanları arasında Türkiye'den bir yer de listede!

The Africa Logistics dünyanın iş anlamında en başarılı havalimanlarını açıkladı.

Açıklamada bir de yeni olmasına rağmen sürpriz havalimanı yer alıyor ifadeleri bulundu.

Dünyanın en iyi havalimanları arasında Türkiye'den bir yer de listede!

İşte o liste...

Dünyanın en iyi havalimanları arasında Türkiye'den bir yer de listede!

Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı

Dünyanın en iyi havalimanları arasında Türkiye'den bir yer de listede!

Yıllık yolcu sayısı: 103,9 milyon

Ülke: ABD

Dünyanın en iyi havalimanları arasında Türkiye'den bir yer de listede!

Pekin Havaalanı

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