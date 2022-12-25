PKK yanlıları Paris'i yerle bir etti! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı: Hala sessiz kalacak mısınız? İşte Fransa'nın kirli PKK sicili
Fransa'nın başkenti Paris'te PKK yandaşları, Ahmet Kaya Kültür Merkezi 3 kişinin ölmesine neden olan saldırı sonrası polisle çatıştı. Terör örgütü yanlıları ortalığı yangın yerine çevirirken bebek katili Abdullah Öcalan sloganları attılar. Öte yandan HDP'li Sezai Temelli skandal bir paylaşımda bulundu. Fransa sokaklarını yerle bir eden PKK'lılara destek vererek "Yansın" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye sordu. Tüm bu gelişmeler dünya gündeminin birinci sırasında yer alırken Fransa'nın PKK konusundaki kirli sicili akıllara geldi.
25.12.2022 14:20 - Son Güncelleme: 25.12.2022 14:20
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir saldırgan rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ölenlerden Emine Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise, PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.
SALDIRININ ARDINDAN PARİS SOKAKLARI KARIŞTI
Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.